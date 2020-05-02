موجز العين للسيارات.. وجه جديد لـBMW وكورونا يعصف بمبيعات اليابان

الخليج 365 - وكالاتالسبت 2020/5/2 04:31 ص بتوقيت أبوظبي
ترصد ”الخليج 365” أبرز الأحداث في قطاع السيارات خلال الساعات الماضية، في إطار تقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي أحداث القطاع المهمة على الصعيدين الإقليمي والدولي.
يبدو أن عشاق السيارات لن ينتظروا كثيرا لرؤية النسخة المحدثة "فيس ليفت" من طراز بي إم دبليو الفئة الخامسة لعام 2021.
تحظى ماركات السيارات بشعبية على مستوى العالم لعدة عوامل، من ضمنها نسب المبيعات ومعدل التصنيع، بالإضافة لمدى انتشارها على منصات التواصل الاجتماعي.
تراجعت مبيعات السيارات والشاحنات والحافلات في السوق المحلي باليابان خلال شهر أبريل/نيسان المنصرم، مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، نتيجة تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".
أزاحت شركة GMC الأمريكية الستار عن نسخة 2021 المنتظرة من شاحنتها المميزة كانيون دينالي Canyon Denali، بتصميم جديد وقدرات فائقة للمحرك.
أعلنت شركة ألفا روميو عن التكلفة الرسمية لطراز Giulia بفئتيه الرياضيتين المطروحتين حديثا للسوق الأوروبي باسم GTA وGTAm.
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