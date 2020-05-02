عرض الجميح للسيارات الرمضاني على جي ام سي سييرا 2020

الخليج ٣٦٥ نت – تمتع بأفضل عروض السيارات من شركة الجميح للسيارات، موّل سيارتك من جي ام سي واستمتع براحة البال بدون دفعة أولى وأول قسط بعد 4 شهور بالإضافة الى العديد من الخدمات المميزة وتوصيل مجاني لمنزلك. استفد من العرض واستكمل المعاملة بكل يُسر من منزلك (خاص بطلبات الحجز والشراء الإلكتروني). *ملحوظة: للاستفادة من العرض قم بملء النموذج أدناه. Advertisements السيارة المشمولة في العرض: جي ام سي سييرا WT موديل 2020​ مميزات العرض: العرض التمويلي: الدفعة الأخيرة ٣٠٪ نسبة الربح ٤.٥٪ نسبة التأمين ٤.٥٪ رسوم التسجيل ١٪ مدة التمويل ٦٠ شهر (مدة العقد ٦٤ شهر)

صيانة مجدولة مجانية 10,000 كلم و 20,000 كم للسنة الأولى فقط

ضمان 5 سنوات مفتوح الكيلومترات

خدمة المساعدة على الطريق

رسوم التسجيل واللوحات

تظليل زجاج النوافذ (في مدن محددة)

تعقيم كامل للسيارة

توصيل للمنزل الشروط والأحكام: العرض ساري حتى ٢٢ مايو، ٢٠٢٠ أو حتى نفاد الكمية

هذا العرض متوفر فقط من خلال طلبات الشراء الإلكترونية ويحق لشركة الجميح رفض طلبات من نوع آخر، وستُستكمل المعاملة من قبل الشريك التمويلي التيسير

مدة التمويل ٦٠ شهر (مدة العقد ٦٤ شهر)

العرض على حسب التوفر. الكمية محدودة

العرض خاضع لموافقة الشريك التمويلي التيسير على طلب العميل

صور السيارات في الإعلان لغرض التوضيح فقط

تظليل زجاج النوافذ المجاني متوفر فقط في مدن الرياض وجدة والدمام

قد تختلف الأسعار باختلاف لون السيارة ومواصفاتها

تطبق الشروط والأحكام صورة العرض:

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