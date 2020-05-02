عروض كاديلاك من الجميح للسيارات والتيسير للتمويل في شهر رمضان 2020

الخليج ٣٦٥ نت – تمتع بأفضل عروض السيارات من شركة الجميح للسيارات، اكتشف الفخامة مع عروض كاديلاك لشهر رمضان، بالتعاون مع شركة التيسير PREMIER، بدون دفعة أولى وأول قسط بعد ٤ شهور (خاص بطلبات الحجز والشراء الإلكتروني). *ملحوظة: للاستفادة من العرض قم بملء النموذج أدناه. Advertisements السيارة المشمولة في العرض: كاديلاك اسكاليد موديل 2020

كاديلاك XT4 موديل 2020​

كاديلاك XT5 موديل 2020​

كاديلاك XT6 موديل 2020​ مميزات العرض: العرض التمويلي: الدفعة الأخيرة ٣٠٪ نسبة الربح ٤.٥٪ نسبة التأمين ٤.٥٪ رسوم التسجيل ١٪ مدة التمويل ٦٠ شهر (مدة العقد ٦٤ شهر) استكمل معاملة التمويل من راحة منزلك

ضمان 5 سنوات مفتوح الكيلومترات

خدمة المساعدة على الطريق

تظليل زجاج النوافذ

تعقيم كامل للسيارة

توصيل مجاني الشروط والأحكام: خدمة التوصيل إلى المنازل تقتصر على المدن التي يوجد فيها معارض كاديلاك

قبول الطلب يخضع لموافقة الشريك التمويلي، وستُستكمل المعاملة من قبل الشريك التمويلي التيسير Premier

العرض على سيارات مختارة من موديلات ٢٠٢٠

تختلف الأسعار على حسب لون السيارة ومواصفاتها

عرض تظليل النوافذ في مدن محددة (الرياض وجدة والدمام)

تطبق الشروط والأحكام صورة العرض:

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