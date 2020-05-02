فورد تتوقع خسارة 18.75 مليار ريال خلال الربع الثاني من عام 2020

الخليج ٣٦٥ نت – كشفت صانعة السيارات الأمريكية فورد موتورز عن توقعها تسجيل خسائر فادحة تبلغ أكثر من 5 مليار دولار (ما يعادل 18.75 مليار ريال) خلال الربع الثاني من عام 2020 بسبب انتشار فيروس كورونا.

وكانت الشركة الأمريكية قد أعلنت في وقت سابق عن تحقيق خسائر قدرها 2 مليار دولار (ما يعادل 7.5 مليار ريال)، وذلك خلال الربع الأول من العام الحالي.

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ولقد سحبت الشركة توقعاتها لنتائج العام الحالي ككل في ظل التقلبات الحادة للاقتصاد والأسواق بسبب جائحة كورونا.

الجدير بالذكر فإن فورد وجميع شركات السيارات الكبرى كانت أوقفت مصانعها في الولايات المتحدة وأوروبا والصين منذ مارس الماضي في إطار إجراءات وقف انتشار هذا الفيروس الخطير.

وأعلنت فورد في وقت سابق، عن عزمها إعادة تشغيل مصانعها في أوروبا تدريجيا اعتبارا من 4 مايو المقبل، ومن المتوقع أن تكون مصانع فورد في مدينتي كولونيا وسارلويس بألمانيا وفالنسيا في إسبانيا وكرايوفا في رومانيا أول المصانع التي سيعاد تشغيلها، يليها مصنعا داجينهام وبريدجيند في بريطانيا.



كما أشارت الشركة إلى عزمها تطبيق إجراءات جديدة في أماكن العمل مع عودة العمال إلى أعمالهم أثناء الأزمة بما في ذلك إلزامهم بارتداء الكمامات والإلتزام بقواعد التباعد الاجتماعي، بالإضافة إلى قياس درجة حرارة أي شخص قبل دخوله المصنع.