توقف سيارتك لفترة طويلة قد يسبب لها مشكلة.. ما هي؟

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الخليج ٣٦٥ نت – مع انتشار جائحة فيروس كورونا وفرض منع التجول في معظم أنحاء العالم، توقفت ملايين السيارات عن الحركة لفترات طويلة، ما أدي إلى ظهور مشاكل عديدة في المكابح والمحرك والبطارية والإطارات.
وحذر نادي السيارات الأوروبي من خطورة توقف السيارات لفترة طويلة، حيث تتعرض العديد من أجزاء السيارة للاعطال، ومنها إصابة المكابح بالصدأ، وهو ما يسبب زيادة مسافة الكبح لعجز “تيل الفرامل” عن إحكام قبضته على أسطوانة المكابح، ما قد يعرض سائق السيارة للخطر.
ونصح الخبراء الأوروبيين قائدي السيارات بالقيادة بحذر وعدم التسرع، مع الضغط على المكابح على فترات حتى تزول طبقة الصدأ.
وأضاف الخبراء أنه يفضل تغيير زيت المحرك في حال التوقف لفترة طويلة، بالإضافة إلى فحص لزوجة الزيت قبل التحرك من جديد.
كما نصح الخبراء بضرورة فحص ضغط هواء إطارات السيارة بشكل دوري، حيث أن التوقف لفترة طويلة يسبب تسرب الهواء من داخل الإطارات، وهو ما قد يسبب تلفها.
وأشار خبراء النادي إلى أنه يجب تشغيل السيارة على فترات حتى لا تتعرض البطارية للتلف، وأن يتم كذلك ملء خزان الوقود عن آخره لتفادي الرطوبة وجفاف القطع العازلة.
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