نتائج مبيعات السيارات في السعودية خلال الربع الأول من عام 2020

الخليج ٣٦٥ نت – رصدت البيانات الصادرة عن وكالة “فوكس 2 موف” الأمريكية لأبحاث سوق السيارات، إرتفاعاً ملحوظاً في مبيعات السيارات بالمملكة خلال الربع الأول من العام الحالى بنسبة تصل إلى %28.

وفي التفاصيل، أشار التقرير الصادر عن الوكالة الأمريكية إلى أن عدد السيارات المباعة خلال الربع الأول من 2020 قد بلغ 141,614 سيارة، مقابل 110,550 سيارة خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وفيما يخص مبيعات السيارات خلال شهر أبريل، فلم تصدر أي بيانات رسمية حول إرتفاع أو انخفاض مبيعات السيارات خلال هذه الفترة، ولكن من المتوقع أن نرى انخفاضاً ملحوظاً بسبب التدابير الإحترازية التي اتخذتها المملكة للتصدي لتفشّي جائحة فيروس كورونا بالبلاد.

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حيث تضمنت تلك الإجراءات الاحترازية إغلاق وكالات السيارات بالمملكة خلال شهر أبريل، واقتصرت المبيعات فقط على الطلبات التي كانت تُقدم عبر المواقع الإلكترونية الخاصة بتلك الوكالات.

والجدير بالذكر أن التقرير قد بيّن أن مبيعات السيارات في السعودية هذا العام، كانت مقبلة على زيادة كبيرة في معدلاتها وظهر ذلك بقوة في أداء السوق خلال شهري يناير وفبراير 2020، فقد قفزت المبيعات بنسبة تصل إلى %44.1 أي 101,784 سيارة.