بناء نفق تحت الماء يصل بين الدنمارك وألمانيا في بضع دقائق!

الخليج ٣٦٥ نت – وافق البرلمان الدنماركي على بناء نفق فيهمارنبيلت تحت الماء يربط بين الدنمارك وألمانيا، والذي سيختصر المسافة بين البلدين إلى بضع دقائق فقط!



ويعد هذا المشروع هو الأكبر في أوروبا، حيث من المقرر أن يمتد تحت البحر بين الدنمارك وألمانيا بطول 18 كيلومترا تقريبا، لكن تم تأجيل البدء في بناء النفق إلى مطلع يناير 2021 بسبب فيروس كورونا، ومن المتوقع أن يتم فتح النفق المعروف باسم “وصلة فيهمارنبيلت” منتصف عام 2029.

ويضم النفق طريقا للسيارات من أربع طرقات ومسارين للسكك الحديدية، ويموله جزئيا الاتحاد الأوروبي، وسيربط شمال ألمانيا بجزيرة لولاند الدنماركية التي يفصلها حزام فيهمارن، وهو مضيق في الجزء الغربي من بحر البلطيق.

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ويبلغ تكلفة هذا المشروع العملاق 52.6 مليار كرونة دنماركية (7 مليارات يورو)، وسيختصر مسافة العبور والتي كانت تستغرقها العبارات من ساعة إلى سبع وعشر دقائق فقط.

ووفقاً لبيانات المشروع، فإنه سيتم في بداية بناء النفق حفر خندق بعرض 60 مترًا وعمق 16 مترًا في قاع البحر قبل أن توضع عناصر خرسانية مجوفة ، يتم بسطها على الأرض، وتزن كل من العناصر الخرسانية 73000 طن وسيتم سحبها بواسطة قاطرات كبيرة.