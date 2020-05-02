تويوتا كورولا 2021 النسخة الصينية تحصل على تحديثات رياضية

الخليج ٣٦٥ نت – ظهرت صور تجسسية لتويوتا كورولا 2021 النسخة الصينية، ويبدو أنها حصلت على تحديثات رياضية في التصميم الخارجي، خاصة للمقدمة والخلفية.

ونرى تعديلات على المصابيح النهارية LED وانتقال شعار تويوتا من بين المصابيح الأمامية إلى غطاء المحرك، مع تعديلات ملحوظة للشبك الأمامي الذي حصل على تصميم أسود جديد مع اختلافات في المصد وفتحات التهوية ونرى لمسات أكثر جراءة كذلك للخلفية.

رغم اختلافات التصميم الخارجي إلا أن السيارة لن تحصل على تحديثات ميكانيكية في الغالب، ما يعني استمرار النسخة الرياضية مع نفس محرك التيربو 1.2 لتر بأربعة سلندر بقوة 116 حصان مع مولد هجين يجمع بين محرك 4 سلندر ضغط هواء سعة 1.8 لتر بقوة 98 حصان وموتور كهربائي بقوة إجمالية 121 حصان.