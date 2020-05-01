أوبل تكشف عن النسخة الكهربائية من سيارتها الخدمية Vivaro

تعتزم شركة صناعة السيارات الألمانية أوبل طرح طراز كهربائي من السيارة Vivaro، التي تنتمي لفئة السيارات الخدمية.

أكدت الشركة أن السيارة Vivaro-e تعتمد على سواعد محرك كهربائي بقوة

100 كيلووات/136 حصان، مع بطارية سعة 50 أو 75 كيلووات ساعة بمدى سير يتراوح بين 230 و330 كلم، في حين تقف السرعة القصوى عند حاجز 130 كلم/س.

وتتوفر السيارة الكهربائية بثلاثة أطوال مختلفة لقاعدة العجلات وأشكال مختلفة من هيكل الجسم كالموديل الكومبي والموديل الصندوقي.

ومن المقرر أن تطرح أوبل السيارة الخدمية Vivaro-e الكهربائية في صيف العام الجاري.