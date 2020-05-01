“بالفيديو” صنع سيارات لامبورجيني وبوجاتي يمكن قيادتها من الورق!

الخليج ٣٦٥ نت – تقوم قناة NHẾT على يوتيوب بتصميم وصنع سيارات خارقة يمكن قيادتها من الورق المقوى ومكونات دراجات قديمة، والنتائج مثيرة للاهتمام. وقد تمكن الفريق من صنع تقليد لامبورجيني افينتادور بـ 100 دولار فحسب (375 ريال) باستخدام دراجتين قديمتين وبعض الخشب وكميات كبيرة من الورق المقوى. كما قام الفريق بصنع بوجاتي شيرون يمكن قيادتها من إطار معدني ومقود خاص لها.. وبينما المركبة غير قادرة على التسارع إلى 420 كم\س، إلا أنها تبدو دقيقة بالنسبة لسيارة مصنوعة من الورق. Advertisements ربما أكثر مشروع طموح لهم هو لامبورجيني افينتادور SVJ بـ 500 دولار (1900 ريال)، مع تغطية الورق المقوى بمواد لاصقة لضمان ثباته.

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