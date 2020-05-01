ولاية أمريكية تمنح رخصة القيادة بدون اختبار!

الخليج ٣٦٥ نت – أعلنت ولاية جورجيا الأمريكية عن قرار غير مسبوق بتعليق اختبارات رخص القيادة حتى انتهاء أزمة وباء الكورونا والسماح بإعطاء الرخص بدون اختبارات عملية على الطرق مثل المعتاد.
لا يزال على الراغبين في رخص القيادة النجاح في اختبارات المعرفة النظرية، كما سيتم استثناء رخص الدراجات النارية من قرار الإلغاء، ما يعني تأجيل رخص الدراجات حتى التمكن من إجراء اختبارات عملية.
وقد أثار القرار اعتراضات البعض لدواعي السلامة مع انتقادات لمخاطر إعطاء الرخص لشباب غير مدرب ولا مجهز للقيادة.. وسنرى ما إذا كانت الولاية ستتراجع عن القرار أم لا في ظل تحذيرات منظمات السلامة.
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