فلسطين تسجل 10 إصابات جديدة بفيروس كورونا المزيد

سجلت فلسطين، الجمعه، 10 إصابات جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد 19)، ما رفع إجمالي الإصابات إلى 517 حالة.



وقالت وزيرة الصحة الفلسطينية، الدكتورة مي الكيلة، في الإيجاز الصحفي اليومي إنه تم تسجيل 10 إصابات جديدة جميعها في الضفة الغربية والقدس.

ولفتت إلى أن ذلك يرفع اجمالي الإصابات في فلسطين إلى 517 حالة، تماثلت 102 حالة بينهم لللشفاء التام من الفيروس.

يذكر أن فلسطين سجلت 4 وفيات بالفيروس منذ ظهوره في الأراضي الفلسطينية.