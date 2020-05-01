نسخ محدودة.. ألفا روميو تعلن أسعار Giulia

أعلنت شركة ألفا روميو عن التكلفة الرسمية لطراز Giulia بفئتيه الرياضيتين المطروحتين حديثا للسوق الأوروبية باسم GTA وGTAm.

وحسبما ذكر موقع "موتور وان" المختص بأخبار السيارات، فإن ألفا روميو، سبق وأعلنت عن أنها ستطرح كمية محدودة من النسخ من كل فئة من هذه الفئات، بعدد 500 سيارة فقط للبيع من كل فئة.





وفيما يخص التكلفة، كشف الموقع الأمريكي عن أن ألفا روميو خصصت سعرا افتتاحيا لفئة GTA من طراز Giulia يبدأ من 143,000 ألف يورو، ما يعادل 155,385 ألف دولار.

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في حين تطرح ألفا روميو فئة GTAm من طراز Giulia بسعر افتتاحي يبدأ من 147,000 ألف يورو، ما يعادل 159,787 ألف دولار.

وأوضح الموقع الأمريكي أن هذه الأسعار المعلن عنها، تعتبر قبل إضافة قيمة الضريبة على كل فئة من فئات طراز Giulia، مشيرا إلى أنه بعد إضافة الضريبة التي تفرضها إيطاليا على السيارات ستقترب تكلفة طراز Giulia بفئتيه لسعر الـ200,000 ألف دولار.





وقال "موتور وان" إن الفئتين الجديدتين من طراز Giulia الجديد، تطرحان بالمحرك نفسه، وتتساويان في الإمكانيات والقوة التي تنتجانها.

ويعمل Giulia بفئتيه بمحرك توربيني مزدوج من فئة V6 بسعة 2.9 لتر، ينتج قوة 533 حصاناً، مع قدرة على التسارع من صفر حتى سرعة 62 ميلاً في الساعة خلال 3.6 ثانية.