اودي تشرح سبب قيادة توني ستارك لسيارة R8 في فيلم افينجرز

الخليج ٣٦٥ نت – طبقاً لرئيس قسم تسويق المنتجات لاودي، كاي مينسينج، تحب العلامة الألمانية خوض غمار أفلام الأكشن المشتعلة، مع اهتمام الشركة بوضع أحدث سياراتهم الاختبارية المستقبلية في هذه الأفلام.

وصرح مينسينج أن اودي تتلقى طلبات من استديوهات الأفلام لمشاركة سيارات اودي فيها أو أحيانا العكس، مع استلام الشركة لسيناريو الفيلم أو العمل الفني والتأكد من مناسبته لأهداف اودي، وعند الموافقة على النص، تقوم الشركة بدعم المشروع بسيارات وقطع خاصة وخبرة الشركة التقنية.

أبرز الأدوار التي شاركت فيها اودي كانت داخل أفلام مارفل وقيادة توني ستارك لسيارة R8.. وقد كان اختيارها تحديداً لحاجة آيرون مان لسيارة فائقة الأداء بتصميم جذاب ومناسب لشخصيته.. كما أشار مينسينج إلى واحد من الأدوار المفضلة لديه في فيلم Captain American Civil War ومشهد المطاردة المثير في النفق بين جندي الشتاء وBlack Panther وكابتن أمريكا في سيارة اودي SQ7.. مصرحاً أن تصوير هذا المشهد كان بالغ الصعوبة واحتاج لتخطيط دقيق ومرهق جداً من طواقم العمل السينيمائي والخبراء التقنيين لاودي.

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وأخيراً يؤمن مينيسنج أن سيارة اودي اي ترون GT الاختبارية التي قادها توني ستارك في فيلم Avengers: Endgame هي أفضل سيارة اختبارية تم استخدامها في فيلم على الإطلاق.. حسب رأبه الشخصي بالطبع.