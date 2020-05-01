كتب هاني نصر العربي في الجمعة 1 مايو 2020 01:27 مساءً - انت الان تقراء خبر سيارة جديدة تنضم لقائمة أرخص 10 سيارات في مصر موديل 2020 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد قطاع السيارات المصري منذ بداية عام 2020 تخفيضات متتالية طالت طرازات عديدة، وكان القطاع الاقتصادي من أكثر القطاعات تأثرًا بهذه التخفيضات.

ومؤخرًا انضمت سيارة جديدة إلى قائمة أرخص 10 سيارات جديدة في مصر، وهي "سوزوكي إسبريسو" التي تنتمي إلى فئة الـSUV الصغيرة.

وتحمل السيارات الـ10 الأرخص علامات تجارية صينية وفرنسية ويابانية وماليزية و أمريكية، وتبدأ أسعارها من 120.000 جنيه ولا تتجاوز 250.000 جنيه.

ويمكن من خلال السطور التالية التعرف على جميع السيارات وأسعارها:

زوتي Z100

حافظت زوتي Z100 الصينية على مكانتها كأرخص سيارة جديدة في السوق المصري منذ تخفيض أسعارها في سبتمبر الماضي.

وتقدم Z100 التي تنتمي إلى السيارات الهاتشباك الصغيرة بفئة واحدة من التجهيزات، وتعتمد على محرك رباعي الاسطوانات سعة 1100 سي سي بقوة 75 حصان وناقل حركة يدوي من 5 سرعات.

ويبلغ السعر الرسمي للسيارة في يناير الجاري 120.000 جنيه.

سوزوكي ألتو

تحتل سوزوكي ألتو الجديدة التي تنتمي إلى السيارات الهاتشباك الصغيرة رباعية الأبواب خماسية المقاعد، المركز الثاني بين السيارات الأرخص سعرًا في مصر 2020.

تقدم ألتو إلى عملاء الشركة اليابانية في مصر بفئة تجهيزات واحدة، وتستمد طاقتها من محرك صغير ثلاثي الاسطوانات سعة 800 سي سي وينتج قوة 47 حصان وينقل حركته للمحاور ناقل يدوي من 5 سرعات.

يبلغ السعر الرسمي للسيارة في يناير الجاري 129.900 جنيه.

سوزوكي إسبريسو

أعلنت شركة "مودرن موتورز" للتجارة، الوكيل الحصري لعلامة سوزوكي اليابانية في مصر، عن أسعار أحدث سيارات سوزوكي في السوق المحلي وهي S.Presso "إسبريسو" الـSUV الرياضية.

تعتمد سوزوكي إسبريسو التي تعد الطراز الإنتاجي من الموديل التجريبي Future-S، على سواعد محرك بنزين صغير ثلاثي الاسطوانات سعة 1.0 لتر بقوة 67 حصان عند 5500 لفة في الدقيقة، وخزان وقود سعة 27 لترًا.

وتقدم السياراة الجديدة لعملاء السوق المحلي بناقل حركة من 5 سرعات، ويمكنها الانطلاق من الثبات حتى 100 كم في 14.3 ثانية، فيم تبلغ سرعتها القصوى 150 كم/س.

ووفقًا للوكيل المحلي فإن السيارة الجديدة متاحة حاليًا لعملاء السوق المصري بفئة واحدة كاملة التجهيزات بسعر رسمي يبلغ 145.000 جنيه.

لادا جرانتا

تحتل لادا جرانتا Facelift الجديدة المركز الرابع بين السيارات الأرخص سعرًا، والمركز الأول بين السيارات السيدان العائلية الصغيرة المزودة بناقل حركة يدوي.

كانت مجموعة الأمل للسيارات كشفت في نوفمبر الماضي عن جرانتا 2020 بتحسينات منتصف العمر، إذ تقدم السيارة ببعض التعديلات على مستوى الهيكل الخارجي، بالإضافة إلى عدد من التجهيزات بالمقصورة الداخلية.

تعتمد لادا جرانتا الجديدة على سواعد محرك رباعي السلندرات سعة 1.6 لتر بقوة 85 حصان وناقل حركة يدوي من 5 سرعات.

يبلغ السعر الرسمي للسيارة في يناير الجاري 143.000 جنيه.

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رينو لوجان

توفر رينو الفرنسية سيارتها لوجان السيدان العائلية في السوق المصري بـ6 فئات من التجهيزات، وتتراوح أسعار الفئات الأربعة الأولى منها بين 165.000 و199.000 جنيه.

وتعد الفئة الأولى القياسية من لوجان بين الأرخص سعرًا في السوق المحلي بسعر رسمي 165.000 جنيه.

تقدم الفئتين الأولى والثانية بناقل حركة يدوي من 5 سرعات مرتبط بمحرك رباعي الاسطوانات سعة 1.6 لتر بقوة 90 حصان.

أما الفئتين الثالثة والرابعة فتعتمدان على نفس المحرك المتاح بالفئتين الأولى والثانية، باختلاف أنهما مزودتان بناقل حركة أوتوماتيك من 4 سرعات وبعض التجهيزات الداخلية.

شيفرولية لانوس

شيفرولية لانوس الأمريكية المجمعة في مصر تعتمد على محرك سعته اللترية 1.5 لتر بقوة 86 حصان ميكانيكي ونظام جر أمامي ويرتبط به ناقل حركة يدوي من 5 سرعات.

ويبلغ السعر الرسمي للفئة الأولى من السيارة 166.400 جنيه.

شيفرولية أفيو

تتوفر شيفرولية أفيو Facelift موديل 2020 بفئتين من التجهيزات كلاهما يستمد طاقته من محرك رباعي الاسطوانات سعة 1.5 لتر بقوة 97 حصان وناقل حركة أوتوماتيك من 4 سرعات.

وتبدأ أسعار أفيو المجمعة محليًا من 192.000 جنيه للفئة القياسية و 198.300 جنيه للفئة كاملة التجهيز.

شيري أريزو 5

تقدم شيري أريزو 5 المحلية موديل 2020 بثلاث فئات من التجهيزات جميعها مزود بمحرك رباعي السلندرات سعة 1.5 لتر بقوة

114 حصان ويرتبط بناقل حركة يدوي من 7 سرعات في الفئة القياسية، أما الفئتين الثانية والثالثة فتقدم بناقل أوتوماتيك من 7 سرعات.

وتأتى سعر الفئة الثانية من أريزو 5 المزودة بناقل حركة أتوماتيك بـ 169,000 جنيه، وتأتى الفئة الأعلى تجهيزًا بسعر 202.900 جنيه.

بي واى دي F3

تقدم مجموعة الأمل للسيارات الوكيل الرسمي لعلامة بي واي دي الصينية في مصر، السيارة F3 السيدان العائلية الصغيرة والتي يتم تجميعها محليًا بفئة تجهيز واحدة.

تعمل سيارة بي واي دي F3 سيدان العائلية موديل 2020 بمحرك سعة 1500 سي سي بقوة 108 حصان وسرعة قصوى 180 كم/س، وناقل حركة يدوي من 5 سرعات.

وتتوفر السيارة في مصر بسعر يبلغ 168.000 جنيه.

فيات تيبو

تقدم فيات تيبو العائلية المجمعة بمصانع الشركة الإيطالية بتركيا، موديل 2020 بخمس فئات من التجهيزات، و بنسختين من المحركات الأول مخصص لفئات ناقل الحركة اليدوي، ويتكون من 4 أسطوانات سعة 1.4 لتر بقوة 95 حصان، وناقل الحركة من 6 سرعات.

المحرك الثاني المرتبط بناقل حركة أوتوماتيك، مكون من 4 أسطوانات سعة 1.6 لتر بقوة 110 حصان و152 نيوتن متر للعزم الأقصى، وناقل الحركة من 6 سرعات.

وتتوفر فيات تيبو السيدان بسعر رسمي يبدأ من 189.900 جنيه للفئة القياسية، و 204.900 جنيه للفئة الثانية وكلاهما مزود بناقل حركة يدوي، أما الفئة الثالثة المزودة بناقل حركة أتوماتيك سجلت 249.900.