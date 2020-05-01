كانيون دينالي 2021.. إطلالة رسمية من وحش GMC المنتظر

أزاحت شركة GMC الأمريكية الستار عن نسخة 2021 المنتظرة من شاحنتها المميزة كانيون دينالي Canyon Denali، بتصميم جديد وقدرات فائقة للمحرك.

ونقل موقع "موتور وان" المختص بأخبار السيارات اللقطات الرسمية للشاحنة الجديدة من GMC، وكانت أكثر الأجزاء التي شهدت تعديلا في تصميمها الخارجي، الواجهة الأمامية، مقارنة بما كان عليه تصميم هذا الجزء في نسخة 2020.





وتطرح GMC شاحنة Canyon Denali بعجلات ضخمة مصنعة من مادة الكروم، بقياس يصل لـ20 بوصة، مع توفرها بعدد من الألوان المميزة لإطلالتها الخارجية، أبرزها لون Cocoa/Dark المضاف حديثا ضمن خيارات الألوان.

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وتعمل نسخة 2021 من شاحنة Canyon Denali، بمحرك من فئة V6 بسعة 3.6 لتر، ينتج قوة 308 "حصان" مع عزم دوران 373 نيوتن متر، مع ناقل سرعة أوتوماتيكي مزود بـ6 سرعات.





ويتوفر مع الشاحنة خيار آخر من المحرك أقل في القوة، ذو سعة 2.8 لتر، وينتج 181 حصانا مع عزم دوران 500 نيوتن متر.

جدير بالذكر أن ماركة GMC حققت حتى الآن مبيعات لنسخة 2020 من شاحنة Canyon Denali، منذ طرحها العام الماضي، وصلت لـ32,826 ألف نسخة، وتطمح لتخطي هذا الرقم عبر نسخة 2021 الجديدة.



