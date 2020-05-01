لامبورجيني في الصدارة.. السيارات الأكثر شهرة على أنستقرام

تحظى ماركات السيارات بشعبية على مستوى العالم لعدة عوامل من ضمنها نسب المبيعات ومعدل التصنيع، بالإضافة لمدى انتشارها على منصات التواصل الاجتماعي.

وقام موقع CompareTheMarket.com بالكشف عن قائمته لأكثر السيارات شعبية على أنستقرام، مقدما طريقة مغايرة للتعرف على أشهر السيارات عبر عدد المنشورات التي ظهرت بها على موقع تبادل الصور، وفقا لأحدث إحصائية منذ بداية عام 2020.

ونقل موقع "موتور وان" المختص بأخبار السيارات هذه القائمة المميزة، والتي تصدرها كأكثر السيارات شهرة على موقع أنستقرام، طراز لامبورجيني Aventador، الذي ظهر في عدد من المنشورات على الموقع وصل لـ 3,597,431 مليون منشور.

وفي المركز الثاني، جاء طراز أودي R8 الرياضي، الذي ظهر في عدد من المنشورات على أنستقرام وصل لـ 3,388,955 مليون منشور، وهو الطراز الألماني الوحيد بالقائمة.

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وفي المركز الثالث جاء طراز آخر من لامبورجيني ضمن قائمة السيارات الأشهر على أنستقرام، وهو طراز Huracan الذي ظهر في 2,789,616 مليون منشور متغلبا على سيارات مثل بوجاتي شيرون.

وفي المركز الرابع، جاء طراز فيراري 458 الرياضي المميز، والذي ظهر في 1,684,744 مليون منشور عبر موقع أنستقرام.

وفي المركز الخامس، جاء طراز آخر من لامبورجيني، وهي سيارة لامبورجيني الأنجح على الإطلاق، موديل "جيلاردو" الذي ظهر في 1.3 مليون منشور، وتحديدا 1,375,998 مليون منشور عبر موقع أنستقرام.



