ايلون ماسك يصف أوامر البقاء في المنازل وحظر التجوال بـ “الفاشية” ويطلب بفتح الاقتصاد

الخليج ٣٦٥ نت – وصف رئيس تيسلا، ايلون ماسك، أوامر البقاء في المنازل وحظر التجوال بـ “الفاشية” وهاجم إجراءات احتواء الفيروس التي تتخذها الحكومة الأمريكية و حكومات العالم لإبطاء انتشاره.

وصرح ماسك: “أعتبر هذه الاوامر سجن إلزامي للناس في منازلهم بشكل مخالف لحقوقهم الدستورية ومدمر لحرياتهم بشكل خاطئ وشنيع.. ليس هذا سبب مجيء الناس لأمريكا أو بنائهم لهذه الدولة.. أعيدوا للناس حريتهم!”.

وتأتي تعليقات ماسك بعد أيام من مدحه لولاية تكساس الأمريكية التي بدأت بتخفيف أوامر العزل وحظر التجوال.. مردفًا: “أعيدوا فتح الاقتصاد مع اتخاذ الاحتياطات اللازمة.. لا تجبروا الناس على الحبس المنزلي”.

ومن الواضح أن ماسك غضب بشكل خاص بعد أوامر ولاية كاليفورنيا بإغلاق مصنع تيسلا في مارس.. مصرحاً أن هذه القيود تمثل “خطر حقيقي لتيسلا ولشركات كثيرة.. وأن موردي الشركة يعانون بشكل كبير.. هذا ليس ديمقراطياً.. هذه ليست حرية”.