كتب هاني نصر العربي في الجمعة 1 مايو 2020 11:23 صباحاً - انت الان تقراء خبر رولز رويس أول شركة سيارات تعلن استئناف الإنتاج في المملكة المتحدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت شركة صناعة السيارات الفارهة البريطانية "رولز رويس - Rolls-Royce" عن استئناف إنتاج السيارات في مصنع "جود وود- Goodwood" في 4 مايو، وبذلك تكون" رولز رويس" أول شركة تعيد إنتاج السيارات في بريطانيا بعد الإغلاق الناتج عن جائحة فيروس كورونا.

وستستأنف الشركة البريطانية المملوكة من قبل مجموعة "بي ام دبليو - BMW" العمل في سياراتها الفاخرة مع 1000 موظف في الموقع، حيث تعمل في البداية نوبة يومية واحدة بدلاً من نظام الفترتين المعتاد.

وسيتم وضع تدابير صحية لحماية العمال، كما هو الحال مع المصانع الأخرى التي أعيد فتحها في جميع أنحاء العالم.

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وأضافت الشركة أن الموظفون سيرتدون الأقنعة والملابس الواقية الأخرى، مع وضع قواعد للمسافة الاجتماعية، ومن المتوقع أن يكون معدل الإنتاج في المصنع حوالي 50 بالمائة من المعدل الطبيعي

وعلى الرغم من أن الشركة قالت إن الإنتاج السنوي لعام 2020 سيكون "بعيدًا جدًا" عن المستويات الأخيرة، إلا أنها أضافت أنها تواصل تلقي تدفق صحي من الطلبات ، خاصة من مناطق مثل الصين ، حيث ينخفض ​​الفيروس أو يعمل على مستوى منخفض.

ولم تقدم الشركة أي توقعات بشأن موعد لاستئناف الإنتاج على نطاق واسع، وسيعتمد ذلك على نصيحة الحكومة خلال الأسابيع القليلة المقبلة.