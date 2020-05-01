أحمد جمال أحمدالجمعة 2020/5/1 12:20 م بتوقيت أبوظبي
يبدو أن عشاق السيارات لن ينتظروا كثيرا لرؤية النسخة المحدثة "فيس ليفت" من طراز بي إم دبليو الفئة الخامسة لعام 2021.
وتعرف عملية تحديث منتصف الجيل "فيس ليفت" بكونها عملية يتم خلالها تحديث السيارات بمنحها قدرات جديدة وتصميم مختلف وعدد من التعديلات، دون الحاجة لطرح جيل جديد كليا منها.
ونشر موقع Bimmer Today لأخبار السيارات لقطات مسربة لنسخة الـ"فيس ليفت"، المنتظرة من بي إم دبليو الفئة الخامسة، ظهرت من خلالها التعديلات التي أجريت على التصميم الخارجي للطراز.
وحسب التسريبات ستحمل هذه النسخة الاسم التجاري 530e.
كما لاحظ خبراء الموقع تعديلا في تصميم مقدمة السيارة، بجعل حوافها أكثر حدة عما كانت عليه النسخة الأقدم من الفئة.
ومن المتوقع أن تطرح هذه النسخة الجديدة من الفئة الخامسة من بي إم دبليو بمحرك كهربائي مهجن كخيار إضافي من ضمن خيارات المحركات التي ستتوفر بها، بالإضافة للمحرك الرئيسي الذي سيكون توربيني بسعة 3 لترات وينتج قوة 388 حصانا.
كانت هذه تفاصيل خبر لقطات مسربة.. بي إم دبليو الفئة الخامسة بوجه جديد في 2021 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.