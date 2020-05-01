لقطات مسربة.. بي إم دبليو الفئة الخامسة بوجه جديد في 2021

يبدو أن عشاق السيارات لن ينتظروا كثيرا لرؤية النسخة المحدثة "فيس ليفت" من طراز بي إم دبليو الفئة الخامسة لعام 2021.

وتعرف عملية تحديث منتصف الجيل "فيس ليفت" بكونها عملية يتم خلالها تحديث السيارات بمنحها قدرات جديدة وتصميم مختلف وعدد من التعديلات، دون الحاجة لطرح جيل جديد كليا منها.





ونشر موقع Bimmer Today لأخبار السيارات لقطات مسربة لنسخة الـ"فيس ليفت"، المنتظرة من بي إم دبليو الفئة الخامسة، ظهرت من خلالها التعديلات التي أجريت على التصميم الخارجي للطراز.

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وحسب التسريبات ستحمل هذه النسخة الاسم التجاري 530e.





كما لاحظ خبراء الموقع تعديلا في تصميم مقدمة السيارة، بجعل حوافها أكثر حدة عما كانت عليه النسخة الأقدم من الفئة.

ومن المتوقع أن تطرح هذه النسخة الجديدة من الفئة الخامسة من بي إم دبليو بمحرك كهربائي مهجن كخيار إضافي من ضمن خيارات المحركات التي ستتوفر بها، بالإضافة للمحرك الرئيسي الذي سيكون توربيني بسعة 3 لترات وينتج قوة 388 حصانا.