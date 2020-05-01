القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ذكرت وكالة الأنباء السورية، اليوم الجمعة، أن أصوات دوي انفجارات سُمعت في مدينة حمص. من جانبه، ذكر التلفزيون السوري أن انفجارات وقعت في مستودع أسلحة شرقي مدينة حمص جراء "هجوم"، مشيرا إلى أن التفجيرات لم تسفر عن سقوط ضحايا.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وكالة الأنباء السورية: سماع دوي انفجارات في مدينة حمص المزيد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.