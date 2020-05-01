من أبوظبي إلى العالم.. أسطول إمدادات طبية لمكافحة كورونا في أبريل

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - شيدت الإمارات طوال شهر أبريل/نيسان جسراً جوياً لنقل الإمدادات الطبية إلى مختلف دول العالم في إطار جهودها الإغاثية للمساعدة في احتواء فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).



وترصد ”الخليج 365” جهود الإمارات في الحد من تفشي الفيروس التاجي شديد العدوى خلال شهر أبريل:

بنجلاديش





أرسلت الإمارات طائرة مساعدات على متنها 7 أطنان من الإمدادات الطبية إلى بنجلاديش لدعمها في الحد من انتشار فيروس كورونا.

ويستفيد من هذه الإمدادات أكثر من 7 آلاف من العاملين في مجال الرعاية الصحية لتعزيز جهودهم في احتواء الفيروس.

قيرغيزستان





تعمل كل من الإمارات وقيرغيزستان على تعزيز علاقات التعاون للحد من انتشار فيروس كورونا، ومن هذا المنطلق سيرت الإمارات طائرة تحمل 7 أطنان من الإمدادات الطبية إلى قيرغيزستان، لدعم البلاد في الحد من انتشار فيروس كورونا.

الفلبين





أرسلت الإمارات طائرة مساعدات على متنها 7 أطنان من الإمدادات الطبية إلى الفلبين لدعمها في الحد من انتشار الفيروس.

ويستفيد من هذه الإمدادات أكثر من 7 آلاف من العاملين في مجال الرعاية الصحية عبر تعزيز جهودهم في احتواء الفيروس.

نبيال





أرسلت الإمارات طائرة مساعدات تحتوي على 7 أطنان من الإمدادات الطبية إلى نيبال، لدعمها في مكافحة فيروس كورونا.

ويستفيد من هذه الإمدادات أكثر من 7 آلاف من العاملين في مجال الرعاية الصحية لتعزيز جهودهم في احتواء انتشار الفيروس.

أرمينيا





أرسلت الإمارات طائرة مساعدات تحتوي على 7 أطنان من الإمدادات الطبية إلى أرمينيا، لدعمها في الحد من انتشار الفيروس، ويستفيد منها أكثر من 7 آلاف من العاملين في مجال الرعاية الصحية لتعزيز جهودهم في احتواء انتشار الفيروس.

السودان





أرسلت الإمارات طائرة مساعدات على متنها 7 أطنان من الإمدادات الطبية لجمهورية السودان دعماً لها للحد من انتشار فيروس كورونا.

ويستفيد من هذه المساعدات الطبية أكثر من 7 آلاف من العاملين في مجال الرعاية الصحية في السودان لتعزيز جهودهم في احتواء انتشار الفيروس.

جنوب أفريقيا





أرسلت الإمارات طائرة مساعدات تحتوي على 7 أطنان من الإمدادات الطبية إلى جمهورية جنوب أفريقيا، لدعمها في الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

ويستفيد من هذه المساعدات نحو 7 آلاف من العاملين في مجال الرعاية الصحية لتعزيز جهودهم في احتواء انتشار الفيروس .

الصومال





بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، أرسلت الإمارات طائرة مساعدات تحمل 27 طنا من مختلف المستلزمات الطبية والوقائية إلى الصومال، منها 7 أطنان مساعدات من الإمارات و20 طنا من المنظمة.

ويستفيد من هذه المساعدات نحو 27 ألفا من العاملين في القطاع الطبي بالصومال في مواجهة فيروس كورونا.

إثيوبيا





أرسلت الإمارات بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية طائرة تحمل 33 طنًا من الإمدادات الطبية إلى إثيوبيا لمساعدة نحو 33 ألفاً من العاملين في القطاع الطبي.

وشملت الشحنة 15 طنا مقدمة من الإمارات إلى إثيوبيا ونحو 3 أطنان مقدمة من الإمارات إلى منظمة الاتحاد الأفريقي و15 طنا مقدمة من منظمة الصحة العالمية لدعم إثيوبيا ودول أفريقية أخرى في مواجهة فيروس كورونا.

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قبرص





أرسلت الإمارات طائرة مساعدات حملت 8 أطنان من المستلزمات الطبية إلى قبرص، يستفيد منها نحو 10 آلاف من العاملين في القطاع الطبي، لدعمها في مواجهة فيروس كورونا.

باكستان





أرسلت الإمارات طائرة مساعدات تحتوي على 14 طنا من الإمدادات الطبية والغذائية إلى باكستان، لدعم البلاد في الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

ويستفيد من هذه المساعدات أكثر من 7 آلاف من العاملين في مجال الرعاية الصحية لتعزيز جهودهم في احتواء انتشار الفيروس.

إندونيسيا





أرسلت الإمارات طائرة مساعدات تحتوي على 20 طنا من الإمدادات الطبية إلى إندونيسيا، لدعمها في الحد من انتشار فيروس كورونا.

ويستفيد من هذه الإمدادات الطبية أكثر من 20 ألفا من العاملين في مجال الرعاية الصحية لتعزيز جهودهم في احتواء انتشار الفيروس.

كازاخستان





أرسلت الإمارات طائرة مساعدات تحمل 13 طنا من مختلف المستلزمات الطبية والوقائية إلى كازاخستان.

ويستفيد منها نحو 10 آلاف من العاملين في القطاع الطبي، لدعمها في مواجهة الفيروس.

أوكرانيا





أرسلت الإمارات طائرة مساعدات تحمل على متنها 11 طنا من مختلف المستلزمات الطبية إلى أوكرانيا، يستفيد منها نحو 10 آلاف من العاملين في القطاع الطبي بها وذلك لدعمها في مواجهة فيروس كورونا.

كولومبيا





أرسلت الإمارات طائرة مساعدات تحمل 10 أطنان من مختلف المستلزمات الطبية والوقائية إلى كولومبيا، يستفيد منها نحو 10 آلاف من العاملين في القطاع الطبي، لدعمها في مواجهة فيروس كورونا.

إيطاليا





أرسلت الإمارات طائرة مساعدات تحمل نحو 10 أطنان من مختلف المستلزمات الطبية والوقائية إلى إيطاليا يستفيد منها نحو 10 آلاف من العاملين في القطاع الطبي لدعمها في مواجهة فيروس كورونا.

وتأتي هذه المبادرة في إطار تعاون الإمارات مع الدول التي تشهد تفشي فيروس كورونا المستجد، ومن أجل تعزيز الجهود العالمية للحد من انتشاره.

موريتانيا





أرسلت الإمارات طائرة تحمل 18 طنا من الإمدادات الطبية والغذائية إلى الجمهورية الإسلامية الموريتانية لدعمها في مواجهة فيروس كورونا المستجد.

ويستفيد من المساعدات التي تتضمن معدات اختبار وأجهزة طبية وإمدادات غذائية، نحو 10 آلاف من العاملين في مجال الرعاية الصحية في موريتانيا لدعم جهودهم في احتواء انتشار الفيروس.

كرواتيا والبرازيل وأفغانستان





وأرسلت الإمارات طائرة تحمل 13 طنا من الإمدادات الطبية والغذائية إلى كرواتيا لدعمها في مواجهة فيروس كورونا المستجد، وطائرة محملة بالإمدادات إلى البرازيل وعلى متنها أيضا 500 ألف وحدة اختبار، كما أرسلت إلى أفغانستان 20 ألف وحدة اختبار.

بريطانيا





جرى بالتنسيق بين حكومتي الإمارات والمملكة المتحدة لإجلاء 345 مواطنا بريطانيا، لم يتمكنوا من العودة إلى ديارهم بعد تعليق جميع الرحلات الجوية من وإلى الإمارات يوم 24 مارس/آذار، بطائرة تابعة لطيران الإمارات.

وكانت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية نسقت مع السفارة البريطانية في الإمارات للعمل على إجلاء المواطنين البريطانيين عبر رحلات تجارية، بما في ذلك خدمة "فلاي دبي".



