البدء في توطين منظومات الطائرات بدون طيار بالمملكة

الخليج ٣٦٥ نت – دشنت شركة إنترا للتقنيات الدفاعية أعمال البناء والتصنيع في مجال تطوير وتصنيع وصيانة منظومات الطائرات بدون طيار، بحجم استثمارات متوقعة تبلغ 750 مليون ريال، وذلك بالتنسيق مع الهيئة العامة للصناعات العسكرية.

وأكد السيد “سلمان بن ناصر الشثري” الرئيس التنفيذي لشركة انترا للتقنيات الدفاعية، أن مشروع تطوير صيانة وصناعة وتوطين منظومات الطائرات بدون طيار سيبدأ تشغيله خلال الربع الأول من 2021، مشيراً إلى أن متوسط نسبة التوطين في المشروع تقدر بـ 60% من إجمالي الأعمال والمكونات.

وصرّح الشثري أن ذلك المشروع سيخلق ما يقارب من 500 وظيفة مباشرة بنسبة سعودة تبلغ 70% من إجمالي عدد الوظائف، كما يستهدف المشروع الوصول لنسبة صادرات خارجية تقدر بـ 60% من إجمالي حجم الأعمال.

وأكد المهندس “أحمد بن عبد العزيز العوهلي” معالي محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية، أن مشروع تطوير صيانة وتصنيع وتوطين منظومات الطائرات بدون طيار يأتي لتحقيق الإستراتيجية العامة للهيئة التي ترتكز على الصناعة والبحوث والتقنية، خاصة وأنها تهدف إلى بناء قاعدة ابتكارية تقنية رائدة إقليمياً ودولياً لتطوير صيانة وصناعة وتوطين منظومات الطائرات بدون طيار.

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وكان قد شهد معالي المحافظ في وقت سابق تدشين الطائرة بدون طيار “عاصف” التي أزيح عنها الستار لأول مرة في معرض دبي للطيران 2019، كجزء من دعم الهيئة للشركات السعودية العاملة والمستثمرة في القطاع، حيث تم تصميمها وصناعتها عن طريق شركة انترا للتقنيات الدفاعية وبأيادٍ سعودية بحسب المعايير العسكرية.

وتأتي الطائرة بدون طيار “عاصف” مزودة بمعدات متطورة ترتبط عادة بأنظمة الطائرات من دون طيار الأكبر حجماً، حيث بإمكانها تنفيذ مجموعة واسعة من المهمات الاستطلاعية، تشمل دوريات الحدود، والتفتيش على خطوط الأنابيب، ودوريات الطرق السريعة وغيرها.