تعرف على “المجدوعي للسيارات” الوكيل الحصري لسيارات بيجو في المملكة وخططها القادمة

الخليج ٣٦٥ نت – بعد أن اصحبت “المجدوعي للسيارات” الوكيل الحصري لسيارات بيجو في المملكة العربية السعودية حيث تقع أول صالة عرض بيجو من “المجدوعي للسيارات” على طريق الملك فهد في حي البستان بمدينة الخبر مجهزة بمركز صيانة وقطع غيار، وهي تحتل مساحة قدرها 2,200 متراً مربّعاً بالإجمال وتتسع لعرض تسع سيارات، بالإضافة الى أن خطتها القادمة تجهيز صالات عرض في مدينتي الرياض وجدّة بمراكز مرموقة تخدم عملاء هذه العلامة بشكل أسرع وأسهل.

اما سيارات بيجو تتميز بالتصميم العصري والجوده ووسائل السلامه الاروبيه العالية المقاييس وهي أحد أكبر العلامات الأوربية التي تاسست قبل مايقارب 100 سنة واليوم تتبع لمجموعة PSA, كما أن سيارة ” بيجو 508″ سيدان فاستباك بالكامل فازت بجائزة “سيارة العام من اختيار الجمهور” في حفل جوائز سيارة العام 2020 بالشرق الأوسط (MECOTY). تأتي هذه الجائزة المرموقة بينما تواصل ماركة السيارات الفرنسية عودتها في الشرق الأوسط ، وهي ثالث جائزة MECOTY للعلامة التجارية منذ سنوات عديدة بعد فوز سيارة بيجو 3008 SUV أيضًا بالتصويت العام في 2018 وحصلت PEUGEOT 308 على جائزة “أفضل هاتشباك” جائزة في عام 2019 للتأكيد على لغة التصميم المستقبلية الجديدة لصناعة السيارات “بيجو”.

وعرفت “المجدوعي القابضة” وهي مجموعة من الشركات السعودية التي تم تأسيسها من قبل الشيخ علي إبراهيم المجدوعي في عام 1965 بدأت كشركة نقل بري ولكن ازدهرت المجموعة وذو خبره عاليه في مجال بيع السيارات وخدمات مابعد البيع من الشركات المتنوعة التي لديها وقد حصلت على العديد من الجوائز من شتى انواع الشركات الوكالات التي تمتلكها المجموعة وتخدم العديد من القطاعات مثل السيارات والنقل والهديد من القطاعات التجارية.