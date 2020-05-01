“بالصور” شاهد أقدم وأول سيارة إسعاف بالمملكة

الخليج ٣٦٥ نت – تعود أول وأقدم سيارة إسعاف بالمملكة إلى عام 1956 أي تجاوز عمرها الـ 64 عام، وكان قد تبرع بها الملك “عبد العزيز بن عبدالرحمن الفيصل” -رحمه الله-.

وتأتي هذه السيارة من تصنيع العلامة الأمريكية “فـورد”، وكان يطلق عليها قديماً اسم “الإسعاف الخيري” إذ أنها كانت تابعة لجمعية الإسعاف الخيري – هيئة الهلال الأحمر السعودي حالياً-، والتي أمر بإنشائها عام 1354هـ لخدمة المرضى والمصابين من الحجاج في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة.

والجدير بالذكر أن هذه السيارة قد عُرضت سابقاً في جناح هيئة الهلال الأحمر السعودي المشارك في الجنادرية، تحت وصف “أقدم سيارة إسعافية” وتصدرت جناح الهيئة حينها.

وإليك بعض الصور التي تم إلتقاطها للسيارة وقت مشاركة هيئة الهلال الأحمر السعودي في الجنادرية