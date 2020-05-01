الشروط العامة لإعادة فتح ورش صيانة السيارات بالمملكة

الخليج ٣٦٥ نت – أعلنت أمانة المنطقة الشرقية عبر الحساب الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، الشروط العامة لإعادة فتح ورش صيانة السيارات؛ وذلك تماشياً مع الإجراءات الاحترازية الوقائية من فيروس كورونا بالبلاد. وتشتمل تلك الاشتراطات على ما يلي: توفير المعقمات والكمامات وأجهزة قياس درجة الحرارة للعاملين.

تطبيق أعلى معايير النظافة للآلات والبضائع.

وضع علامات التباعد على الأرضيات وتوعية الزبائن بأهمية الالتزام بهذه العلامات.

إغلاق غرف التدخين وغرف الاستراحة.

تخصيص موظفين لإدارة وتنظيم انتظار الزبائن داخل وخارج الورشة.

فرض قواعد النظافة الصارمة.

التخلص من المخلفات والنفايات بطريقة امنة.

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