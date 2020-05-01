كتب هاني نصر العربي في الجمعة 1 مايو 2020 03:27 صباحاً - انت الان تقراء خبر ظهور فيراري SF90 Stradale سبايدر بتمويهات خفيفة أثناء اختباراتها (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ظهرت سيارة فيراري SF90 Stradale سبايدر بتمويهات خفيفة أثناء اختباراتها، وهي السيارة المقبلة من فيراري، والتي تستعد الشركة لإطلاقها في المستقبل القريب.

وتعتبر سيارة فيراري SF90 Stradale قوية بالفعل تحمل محرك وقود و3 محركات كهربائية، تطلق السيارة قوة 986 حصان، ولكن ما نشاهده في هذه النسخة من السيارة يوحي بقوة أكبر حيث تحمل ملصقات تحذيرية مثلثة للجهد العالي ومخارج عادم بارزة، مع ذلك فقد لا تأتي السيارة بأي قوة إضافية.

وتتمبز نسخة فيراري SF90 Stradale بشكل أكبر هو سقفها المموهة بشكل غريب، والبروز خلف السقف مباشرة ما يوحي أنها فئة سبايدر من SF90 Stradale كوبيه الأساسية، لا أكثر.