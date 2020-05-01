تعرف على موعد طرح ياريس Cross الجديدة

تعتزم شركة صناعة السيارات اليابانية تويوتا، طرح سيارتها الجديدة Yaris Cross في الأسواق خلال العام القادم. تنتمي السيارة لفئة الموديلات الرياضية متعددة الأغراض SUV، وقالت الشركة اليابانية، إن سيارتها الصغيرة تزيد في الخلوص الأرضي عن الموديل التقليدي بمقدار 30 ملم، كما تظهر بشخصية تصميمية مستقلة وملامح مفتولة العضلات على مبيت العجلات مربع الشكل. تزيد في الخلوص الأرضي عن الموديل التقليدي بمقدار 30 ملم، كما تظهر بشخصية تصميمية مستقلة وملامح مفتولة العضلات على مبيت العجلات مربع الشكل. وتقف السيارة البالغ طولها 18ر4 متر على جنوط قياس 18 بوصة، كما تسع 390 لترا من الأمتعة خلف الغطاء الخلفي العريض. وتعتمد في الدفع على نظام دفع هجين بقوة 85 كيلووات/116 حصان، يمكن توزيعها على العجلات الأربع في بعض النسخ. Advertisements

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