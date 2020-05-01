تويوتا راف فور معدلة بواجهة لامبورجيني اوروس “صور”

الخليج ٣٦٥ نت – تمتلك تويوتا راف فور الكروس أوفر المدمجة شعبية كبيرة حول العالم تُترجم إلى مبيعات كبيرة في أسواق السيارات المختلفة، مقارنة بلامبورجيني أوروس والتي تم بيع أقل من 5000 نسخة فقط على مستوى العالم في 2019، والآن، ما رأيكم لو حصلتم عليهم سوياً في سيارة واحدة؟

تعتقد شركة تعديل مقرها اليابان تسمى البيرمو أن السيارتين متقاربتين بشكل مثالي، لدرجة أنهم أنشأوا حزمة تعديل تدعى XR51 لراف فور الحالية، والتي تمنح السيارة اليابانية وجه أوروس، حيث تشتمل حزمة التعديل على مصد أمامي جديد وأجهزة استشعار ركن أمامية، ومآخذ هواء أمامية، في حين تم الحفاظ على المصابيح الأمامية الأصلية لراف فور، ما جعلنا نلاحظ للمرة الأولى التشابه الكبير بينها وبين مصابيح أوروس الأمامية، في حين أن بقية راف فور تبدو دون تغيير إلى حد كبير.

Advertisements

تبدو النتيجة النهائية لعمل البيرمو مبهجة إلى حد ما، لكن لكل شخص ذوق مختلف، أما من حيث التكلفة، فإن تعديل الواجهة الأمامية يكلف حوالي 1300 دولار (4,900 ريال)، وسوف تكلف الحزمة بأكملها بما في ذلك العتبات الجانبية والجناح المعلق على السقف حوالي 2250 دولار (8,400 ريال).

في الختام، وضعت البيرمو شعارها على واجهة راف فور المعدلة، وهو شعار يشبه ثور لامبورجيني الشهير، والذي قد يخدع العيون الغير خبيرة بسهولة، ما رأيكم بالتعديل؟ شاركونا آرائكم في التعليقات.