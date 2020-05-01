مرسيدس اس كلاس 2021 تستعد للانطلاق باختبارات خاصة

الخليج ٣٦٥ نت – تشير التوقعات إلى أن مرسيدس بنز اس كلاس الجديدة بالكامل (W223) ستنكشف في 2020، ورؤية نموذج أولي بتمويهات خفيفة يعني ان موعد الكشف عنها يقترب، حيث رصدت العدسات التجسسية ثلاثة نماذج أولية يخضعن للاختبار في شتوتغارت، ويمكن أن نرى النصف العلوي من السيارة مكشوف بالكامل الآن، مما يمنحنا فكرة أفضل عن تصميمها الأنيق.

لا يزال هناك الكثير من التمويهات في مكان آخر بالجيل الحادي عشر من السيدان الفاخرة، ولكن يمكننا ملاحظة بعض التفاصيل المثيرة للاهتمام، مثل حقيقة أن الشركة تواصل اختبارها بنوعين مختلفين من مقابض الأبواب، حيث يمتلك اثنان من النماذج الأولية على مقابض عادية لكن الثالث يبدو أنه طراز AMG بمقابض أبواب منبثقة.

تتميز جميع السيارات الثلاث بشبك أسود ضخم، لكن طراز AMG يمتلك مصد أمامي أكثر عدوانية، في حين سيحتفظ الجيل الجديد بنسب اس كلاس الكلاسيكية بغطاء محرك طويل وغطاء صندوق منحدر، في حين لا يمكننا رؤية التصميم الداخلي في المجموعة الأخيرة من الصور، لكننا ألقينا نظرة في السابق على شاشة النظام الترفيهي العملاقة، بالإضافة إلى لوحة العدادات الرقمية، ومن المتوقع أن يتوفر نظام MBUX الترفيهي الذي تمت ترقيته مؤخراً.

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تستند مرسيدس بنز اس كلاس 2021 على منصة MRA II الجديدة بنظام دفع خلفي، والتي توفر في الوزن بفضل الاستخدام المكثف لألياف الكربون والألمنيوم، كما أنها أكثر قدرة على المناورة، ومن المتوقع أن تنمو أبعاد السيدان الفاخرة بشكل طفيف، في حين لا توجد الكثير من المعلومات حول المحركات، لكن الأكيد أنها ستحتوي على شكل من أشكال الكهربة، سواءً في شكل محرك هجين معتدل 48 فولت، أو هجين بالقابس، كما نعلم أيضاً أن محرك V12 سيظل المحرك الأول للجيل الجديد.

ومن المتوقع أيضاً أن تحصل اس كلاس 2021 على أنظمة القيادة الذاتية من المستوى الثالث، ونظام التعليق النشط، ومجموعة من المزايا التقنية والراحة الأخرى، كما سيتم توفيرها بطرازات قاعدة العجلات القياسية وقاعدة العجلات الطويلة، وموديلات AMG ومرسيدس مايباخ.

في الختام، تكشف التقارير الواردة من ألمانيا أن اس كلاس الجديدة كلياً ستكون متاحة للطلب بداية من سبتمبر 2020، على أن تبدأ عمليات التسليم في نوفمبر من نفس العام.