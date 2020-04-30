هل يساعد معجون الأسنان في إزالة اصفرار مصابيح السيارة؟

الخليج ٣٦٥ نت – من النصائح الشائعة في مواقع التواصل الاجتماعي عن العناية بالسيارات، هي إمكانية تنظيف المصابيح الأمامية للسيارة باستخدام معجون الأسنان، فما هي مدى صحة هذه المعلومة؟



أكد خبراء السيارات على إمكانية تنظيف مصابيح السيارة باستخدام معجون الأسنان، حيث يعاني قائدي السيارات من تحول لون المصابيح إلى اللون الأصفر خاصة في المناطق الحارة، وهو ما يؤدي إلى ضعف إضاءة المصابيح ليلاً، كما ينقص من جمال السيارة وجاذبيتها.



ونقدم لكم اليوم طريقة استخدام معجون الأسنان لإزالة اصفرار المصابيح وتنظيفها، لكن مع ملاحظة أن هذه الطريقة لا تنجح في حالة وصول الاصفرار إلى المناطق الداخلية للمصابيح، فقط أتبع الخطوات التالية:

1- وضع معجون الأسنان الخاص بالتبييض بالفرشاة على كامل سطح المصابيح

2- افرك معجون الأسنان بالفرشاة حتى يتحول لون المعجون إلى الاصفرار

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3- قم بتنظيف المصباح بالمياه جيدا

4- في حال عدم تحول لون المصابيح بالكامل للون الأبيض، يمكنكم تكرار العملية حتى يتم تحول لون المصابيح بالكامل إلى اللون الأبيض

5- يفضل وضع القليل من الشمع على المصابيح لحمايتها من الاصفرار سريعاً مرة أخرى