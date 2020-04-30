طريقة الحفاظ على سيارتك من الأعطال لتوفير مصاريف الصيانة

الخليج ٣٦٥ نت – يعمد بعض قائدي السيارات إلى تأخير إجراء الصيانة الدورية لسياراتهم اعتقادا أن ذلك يوفر مزيد من الأموال، بالطبع هذا اعتقاد خاطئ، لأن الصيانة الدورية تعمل على كشف أي عطل في بدايته، ما يساعد على عدم تفاقم العطل وزيادة تكلفة إصلاحه.



لذا يجب يجب إجراء الصيانة الدورية في مواعيدها المقررة، وخلال السطور التالية سنوضح لكم عدد من النصائح الهامة التي تحافظ على السيارة من المشاكل والأعطال.

زيوت المحركات



يعتبر زيت المحرك من أهم العوامل التي تحافظ على محرك السيارة من التلف، لذا يجب المحافظة على تغيير الزيت في مواعيده المقررة، ويكون في المتوسط من 3.000 كلم إلى 10.000 كلم.

سائل التبريد



يجب المحافظة على قياس سائل التبريد في ردياتير السيارة، حيث أنه هو المسؤول عن تبريد المحرك، وفي حال تناقصه فإنه يعرض المحرك لمشاكل خطيرة قد تصل إلى حد احتراق المحرك.

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تغيير البواجي



البواجي “شمعات الاحتراق” هي الجزء المسؤول عن إطلاق الشرار اللازم لعملية الاحتراق الداخلى في المحرك لبدء تشغيل السيارة وحركتها، وينصح تغييره بعد قطع مسافة 100.000 كلم.

صلاحية الإطارات



تعد الإطارات من أهم عوامل الأمان والسلامة للسيارة، حيث أنه في حال تلفها أو انتهاء صلاحيتها فإنها تكون معرضه للانفجار أثناء السير، وينصح بتغيير الإطارات كل 4 سنوات أو حسب الاستخدام.

ضبط المكابح



تعتبر المكابح من أهم القطع التي تحافظ على سلامة السيارة والركاب، وهي قطع مستهلكة تهترئ بعد فترة معينة من الاستخدام، وفي حال تلفها تعرض السائق والركاب للخطر، لذا يجب صيانتها بشكل دوري والتأكد من كفاءتها.