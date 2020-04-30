الإعلان الرسمي عن الشراكة الاستراتيجية الجديدة بين شركة الوعلان للتجارة ومجموعة جيلي العالمية

الخليج ٣٦٥ نت – أعلنت شركة الوعلان للتجارة عن توقيع شراكة استراتجية مع مجموعة جيلي العالمية لتستحوذ بذلك على حصرية وكالة سيارات جيلي في المملكة العربية السعودية، جاء هذا الاعلان بعد اللقاء الرسمي الذي عقدته إدارة شركة الوعلان للتجارة في وقت سابق مع كبار الرؤساء التنفيذيين مجموعة جيلي العالمية وتوقيع عقد الشراكة الاستراتيجية وهي خطوة هامة لتعزيز دور شركة الوعلان للتجارة بقطاع السيارات وتمكنها من التوسع في أعمالها استكمالا لنجاحاتها المتتالية في المملكة لتكون واحدة من أهم الشركات المتخصصة في هذا المجال.

“منذ أكثر من ٤٥ عاما دأبت شركة الوعلان للتجارة على تقديم أفضل المنتجات للأسواق السعودية وذلك من خلال بناء تحالفات استراتيجية عالمية مع أكبر المصنعين بالعالم ومن هنا كان قرار الدخول بهذه الشراكة” .. هذا ما صرح به السيد فهد الوعلان نائب رئيس مجلس الإدارة لشركة الوعلان للتجارة عقب الإعلان عن هذه الاتفاقية مع صانع السيارات الصيني الأول وذكر قائلا: “إن حصولنا على هذه الوكالة جاء بناءاً على دراسات معمقة لحاجة السوق السعودي لعلامة جديدة تتمتع بسمعة عالمية وجيلي تملك تقنيات حديثة سابقة للعصر في مجال الذكاء الاصطناعي وتقوم بتطويع هذه التقنية في تصميم وتصنيع السيارات الحديثة.”

هذه الشراكة الإستراتيجية كان من المفترض الاعلان الرسمي عنها في الربع الاول من هذا العام بإحتفال كبير يحضره رئيس مجموعة جيلي العالمية، إلا ان الاجراءات الاستثنائية بالمملكة بسبب مستجدات جائحة كورونا والالتزام بها حفاظا على صحة المواطنين وأفراد المجتمع تم تأجيل الاحتفال الرسمي لهذه المناسبة.

شركة جيلي الصانع الصيني الأول تمتلك أعلى حصة مملوكة لمجموعة واحدة في شركه دايملر الدولية وشركة فولفو العالمية مما أتاح لها المجال للاستحواذ على أعلى التقنيات العالمية والمستقبلية في صناعة السيارات كما وأن مبيعاتها تخطت حاجز المليون ونصف سيارة في العام 2019، مما وضعها ضمن قائمة أفضل عشر مصنعي ومنتجي السيارات بالعالم، وكشفت مؤخراً عن خطة استثمارية للسنوات الخمس القادمة تصل إلى أكثر من 1.5 مليار دولار خصصتها لاستخدامها في الأبحاث والتطوير التزاماً منها بتقديم أعلى مستوى من التقنيات العصرية في صناعتها.

“يمكن لشريكنا الجديد شركة الوعلان للتجارة أن يقدم لعملاءنا خدمة احترافية وتجربة ممتعة. وسنوفر المزيد من المنتجات الممتازة من طرازات الجيل الثالث من جيلي والمزيد من الخدمات التقنية والاستثمار القوي في الأبحاث والتطوير، ولدينا الثقة بنجاح هذه الشراكة”. هذا ما صرح به الرئيس التنفيذي لشركة جيلي للسيارات السيد آن كونجيونغ.

من جهتها أوضحت شركة الوعلان للتجارة، أن الدراسات التي قامت بها قبل توقيع عقد الشراكة مع مجموعة جيلي العالمية بينت أن سيارات جيلي تتمتع بسمعة طيبة لدى المستهلك السعودي، كما وأن التقنيات المتطورة المستخدمة في إنتاج الجيل الثالث من سياراتها ملائمة لمتطلبات الجيل الجديد من العملاء وشكلت عاملاً أساسياً لاتخاذ القرار الاستراتيجي، وهي ستوظف كافة طاقاتها وخبرتها الطويلة في هذا المجال من أجل تعزيز علامة جيلي وتقديمها للسوق السعودي بما يليق بسمعتها العالمية.”

وعن حجم الاستثمارات التي تنوي شركة الوعلان للتجارة القيام بها للتعزيز من علامة جيلي بالسوق السعودي أوضحت الشركة أنه تم اختيار 3 مواقع مميزة في كل من الرياض، جدة والخبر لافتتاح 3 معارض رئيسية، إضافة إلى افتتاح 3 مراكز خدمة رئيسية وخدمة سريعة في هذه المدن، على أن يتبعها افتتاح عدد من مراكز الخدمة السريعة لاستكمال منظومة خدمات ما بعد البيع.

من جهة أخرى وعلى هامش توقيع مذكرة الشراكة تم استعراض الجيل الثالث لطرازات جيلي الجديدة التي تعكس مزايا الاناقة في التصميم والغنية بأنظمة متطورة في الأداء بالتعاون مع شركة فولفو وبعض من الشركات العالمية، تتوزع بين فئتي السيدان والمتعددة الاستعمالات (SUV) وسيتم إطلاقها لاحقا في الأسواق السعودية لتكون أولى خطوات انطلاق العصر الجديد لعلامة جيلي في المملكة، ومن أهم هذه الطرازات:

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(Coolray) كولراي

طراز رياضي متعدد الاستخدام بمحرك اقتصادي سعة 1.5 لتر تيربو يؤمن قوة حصانية عالية تصل إلى 174 حصان مع اقتصادية عالية باستهلاك الوقود تصل لمعدل 17.4 كلم/لتر، إضافة إلى خصائص تقنية متطورة تتناسب مع متطلبات العملاء الشبابية والعصرية.

(Azakarra) أزاكارا

دفع رباعي متكامل بلمسة فائقة الأناقة سواءً في المقصورة الداخلية الرحبة أو بالتصميم الخارجي. محركها سعة 1.5 لتر تيربو بقوة 187 حصان، ووضع إيقاف وتشغيل المحرك عند توقف الحركة يؤمن اقتصادية عالية بالوقود. ستشكل هذه السيارة نقطة تحول للراغبين بامتلاك سيارة متعددة الاستخدام تتمتع بخصائص كثيرة من حيث الأداء وغنية بالتقنيات الحديثة.

(Binray) بن راي

سيدان للعائلة متوسطة الحجم متفوقة في اقتصادية استهلاك الوقود، محركها سعة 1.0 لتر تيربو يؤمن قوة 136 حصاناً مع اقتصادية مذهلة باستهلاك الوقود تصل لمعدل (20.9 كلم/لتر)، هذا الطراز سيكون له دور كبير في المنافسة بقطاع السيارات السيدان المتوسطة لتمتعه بمواصفات عالية مع قدرات ممتازة بالأداء.