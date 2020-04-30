أبرز أسباب زيادة استهلاك السيارة للوقود ونصائح تجنبها

الخليج ٣٦٥ نت – يعتبر زيادة استهلاك السيارة للوقود من المشاكل الشائعة التي تواجه قائدي السيارات، وهناك العديد من الأسباب لزيادة استهلاك الوقود، وخلال السطور التالية سنوضح لكم كيفية خفض استهلاك الوقود لتوفير المال والنفقات الزائدة.



– تستهلك السيارة نسبة كبيرة من البنزين عند بداية التشغيل، لذا إذا كانت رحلتك قصيرة فمن الأفضل عدم قيادة السيارة.

– التحرك بالسيارة سريعاً ومن ثم التوقف بصورة فجائية يستهلك كمية كبيرة جدا من البنزين، وغالباً ما تتخطى تلك النسبة 30%، لذا يفضل قيادة السيارة بهدوء.



– في حال وجود مشاكل في المحرك فإنه يستهلك كمية كبيرة من البنزين، لذا يجب إجراء الصيانة الدورية للمحرك وإصلاح الأعطال به.



– تزيد نسبة استهلاك البنزين بزيادة سرعة السيارة عن 100 كم في الساعة، فكلما زادت سرعة السيارة عن تلك السرعة 10 كيلومتر تزداد نسبة استهلاك الوقود بمعدل 10% بسبب مقاومة السيارة للهواء، لذا يفضل عدم قيادة السيارة بسرعات كبيرة.



– تشغيل المحرك والتكييف في حالة توقف السيارة يستهلك نسبة كبيرة من البنزين، لذا عليك غلق المحرك في حالة توقف السيارة وعدم تشغيل المكيف.



– يجب ضبط ضغط الإطارات حسب ما أوصت به الشركة المصنعة للسيارة، حيث أن زيادة الضغط أو نقصانه يؤدي إلى ارتفاع استهلاك البنزين.

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– الأحمال الزائدة في السيارة تؤدي إلى بذل جهد أكبر للمحرك، مما يؤدي إلى ارتفاع استهلاك البنزين، لذا يجب خفض الأحمال قدر المستطاع.

– تلف البواجي (شمعات الاحتراق).

– انسداد فلتر الهواء.

– انسداد عادم (الشكمان) السيارة.