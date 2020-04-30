أودي تطلق النسخة الهجين من A6 Avant

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشفت شركة أودي النقاب عن نسخة هجين Plug-In من سيارتها A6 Avant الكومبي.

وأوضحت الشركة الألمانية، أن سيارتها A6 Avant 55 TFSI e Quattro الجديدة تعتمد على سواعد محرك بنزين رباعي الأسطوانات سعة 2 لتر وبقوة 252 حصانا مع محرك كهربائي بقوة 105 كيلووات/143 حصانا.

وبتضافر جهود المحركين تصير قوة النظام 270 كيلووات/367 حصانا، بينما يبلغ عزم الدوران الأقصى 500 نيوتن متر.

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وبفضل هذه القوة الكبيرة تتسارع السيارة A6 Avant 55 TFSI e Quattro من الثبات إلى 100 كلم/س في غضون 5.7 ثانية، بينما تقف السرعة القصوى على أعتاب 250 كلم/س.

وعند تولي المحرك الكهربائي عملية الدفع منفردا، فإن السرعة القصوى للكومبي الهجين لا تتجاوز 135 كلم/س، في حين يبلغ مدى السير 51 كلم.

وتروج الشركة الألمانية للسيارة الهجين الجديدة من خلال معدل استهلاك يتراوح بين 1.9 و2.1 لتر/100 كلم.