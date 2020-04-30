مرسيدس اس كلاس جارد 2021 المصفحة تظهر أثناء اختبارها

الخليج ٣٦٥ نت – على مدار العامين الماضيين، شهدنا العديد من النماذج الأولية لموديلات مرسيدس بنز 2021 أثناء اختبارها، بما في ذلك الإصدارات التي تحمل علامة مايباخ، ومع ذلك، فإن أحد الإصدارات التي لم نرها إلا اليوم هي اس كلاس جارد، وهي النسخة المدرعة للسيدان الفاخرة، حيث ظهرت أثناء اختبارها على الطرق العامة بألمانيا.

أما عن كيفية معرفتنا بأنها إصدار جارد وليست اس كلاس عادية، فهو بسبب النوافذ الواقية من الرصاص عالية السمك، والإطارات الثقيلة المسطحة، كما أنها لم تحصل على شبك مرسيدس مايباخ، مما يعني أنها تستند إلى اس كلاس القياسية ذات قاعدة العجلات الطويلة.

وكما هو الحال مع الإصدارات السابقة، فسيتجنب الجيل القادم من مرسيدس بنز اس كلاس جارد جذب الانتباهات الغير مرغوب فيها، وسيكون من المستحيل تقريباً تمييزها عن النسخة غير المدرعة.

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وبالنسبة للقوة، فنتوقع من صانعة السيارات الألمانية أن تقدم الإصدار المدرع مع أقوى المحركات ذات الثماني أسطوانات واثني عشر أسطوانة التي يحصل عليها الجيل W223، وسيوفر الجيل الجديد مستوى الحماية الباليستي VR10 بالإضافة إلى الحماية من المتفجرات.

في الختام، سينكشف الإصدار المدرع لأول مرة العام المقبل بعد الكشف عن اس كلاس 2021 العادية، والتي ستكشف عنها مرسيدس بنز في وقت لاحق من هذا العام.