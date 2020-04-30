سيارة كرايسلر محولة إلى بنتلي كونتيننتال سعرها 73 ألف ريال!

الخليج ٣٦٥ نت – هذه ليست بنتلي كونتيننتال GTC رغم دقتها المدهشة بل سيارة كرايسلر سيبرنج مموهة بشكل بارع كسيارة بنتلي.

وقد حصلت السيارة على تغييرات مكثفة بشكل خاص للمقدمة لتكون مطابقة لبنتلي كونتيننتال مع استخدام نفس المصابيح الأمامية والخلفية لبنتلي وتصميم للجسد مستوحى من السيارة الأصلية، مع شعار بنتلي بارز في الخلف.

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وحتى الداخلية تم الاهتمام بها، مع لوحة قيادة مستوحاة من بنتلي ومقود يحمل شعار العلامة ولمسات تبدو فاخرة للكونسول الأوسط وفتحات التهوية الدائرية، ومقاعد جلدية بلونين وشعارات بنتلي على مساند الظهر.

أهم الاختلاف سيكون المحرك، والذي تصل قوته إلى 200 حصان فحسب.. وتسجل السيارة 96,600 كيلومتر في عداد مسافاتها مع عرضها للبيع على موقع Mobile بـ 19,519 دولار (73,000 ريال) فحسب.