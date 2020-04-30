شركات السيارات الأمريكية تستعد للعودة لإنتاج السيارات

الخليج ٣٦٥ نت – تسببت أزمة فيروس كورونا التي اجتاحت العالم في توقف صناعة السيارات في الولايات المتحدة الأميريكية، حيث أغلقت جنرال موتورز وفورد وفيات كرايسلر مصانعها نتيجة تفشي الوباء في البلاد.. ولكن ما الجديد؟

أفادت تقارير صحفية بأن شركات السيارات الأمريكية الثلاث الكبرى لديها خطة لاستعادة الإنتاج وتشغيله مرة أخرى خلال الأسابيع القليلة القادمة، وأشارت “وول ستريت جورنال” إلى أن جنرال موتورز وفورد وفيات كرايسلر يخططون لإعادة الإنتاج في 18 مايو، مؤكدة أن المديرين التنفيذيين قد وافقوا مؤقتًا على الجدول الزمني بعد محادثات أجريت مع قادة اتحاد عمال السيارات.

ولكن جنرال موتورز لم تؤكد بعد تاريخ البدء من جديد ولم تعلن أي خبر يخص ذلك بشكل رسمي، في حين أن هيئة السلوك المالي بالولايات المتحدة قد أعلنت أنها تعيد تقييم خطط استئناف الإنتاج في أمريكا الشمالية، وستفصح عن مواعيد إعادة التشغيل الجديدة في الوقت المناسب.

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وقالت شركة فورد في هذا الشأن أنهم مستمرون في تقييم ظروف الصحة العامة بالبلاد والمبادئ التوجيهية الحكومية، إلى جانب تقييم استعداد الموردين لتحديد الوقت المناسب لاستئناف الإنتاج.

والجدير بالذكر أن فولكس واجن أعلنت عن استئناف الإنتاج في ألمانيا هذا الأسبوع، وستستأنف لاند روفر أيضاً إنتاجها في المملكة المتحدة بدءاً من 18 مايو القادم، بينما تخطط تيسلا لاستئناف الإنتاج في مصنعها في فريمونت بكاليفورنيا في 4 مايو.