"لوك دونكرولك".. المبدع يتخلي عن هيونداي

أعلن "لوك دونكرولك"، مدير قسم التصميمات بشركة هيونداي وعلامتها الفاخرة جينيسيس، عن تخليه عن منصبه بعد أربعة أعوام من عمله به.

وحسبما ذكر موقع "موتور وان" المختص بأخبار السيارات، فإن "لوك" أعلن بشكل مفاجئ عن ترك منصبه بالشركة الكورية الجنوبية، وذلك بناء على تقرير نشره موقع Automotive News.

وأفاد هذا التقرير بأن المصمم تخلى عن منصبه لأسباب شخصية لم يفصح عنها، عبر مذكرة تحصل عليها الناشرون بـAutomotive News.





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وكان قد بدأ المصمم "لوك دونكرولك" مهام وظيفته كرئيس على نطاق عالمي لقسم التصميمات بشركة هيونداي الكورية الجنوبية منذ عام 2016، قادما في ذلك الوقت من شركة "بينتلي" البريطانية.

وكان "لوك دونكرولك" البالغ من العمر 54 عاما، من طلاب مركز الفن والتصميمات Art Center College بمدينة "فيفي" السويسرية.

وذكر "موتور وان" أبرز السيارات التي أشرف "لوك" على تصميمها خلال فترة عمله بشركة هيونداي وعلامتها الفاخرة ماركة جينيسيس، ومنها طراز "كونا"، وطراز Palisade، وكذلك كل من موديلات جينيسيس GV80 وG80 وG90.

وهو صاحب الفضل في تغيير نمط تصميمات شركة جينيسيس، وكان المشرف الرئيسي على تصميم طراز Essentia الاختباري المميز عام 2018.