تسلا تطلق تحديثا لنظام القيادة الآلي.. شاهد التفاصيل

أطلقت شركة تسلا تحديثا جديدا لنظام القيادة الآلي بسياراتها الذي يجلب معه المزيد من المزايا مثل التوقف قبل الإشارات المرورية بشكل أوتوماتيكي.



وأوضحت الشركة الأمريكية أن التحديث 2020.12.6 الجديد يتيح للسيارة التعرف على الإشارات الحمراء وإبطاء السرعة والتوقف بشكل تام.

كما أن عملية الإبطاء تتم لدى الإشارات الخضراء والصفراء، لتفادي مخاطر محتملة من المرور المتقاطع على سبيل المثال.

ويقوم النظام بإعلام قائد السيارة عندما يرغب في إيقاف السيارة، كما يمكن إلغاء تفعيل خاصية إيقاف السيارة عند عدم وجود خطر عند الإشارة الخضراء على سبيل المثال.

ومع ذلك تنصح تسلا قائدي سياراتها بضرورة أن يظلوا يقظين وعلى أهبة الاستعداد لتولي الكبح في حالة الطوارئ.

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ما زالت هناك تساؤلات عن قدرات سيارات تسلا الكهربائية خاصة إمكانيات نظامها للقيادة الذاتية المتطور الذي تتباهى بكفاءته منذ تقديمه رسميا عبر الأجيال الجديدة من سياراتها.

وكشف فيديو نشر عبر قناة باسم Chikichu، لخبير سيارات شاب على موقع يوتيوب، عن مستوى جديد من كفاءة نظام القيادة الذاتي بسيارات تسلا.

ونقل الفيديو موقع "إنسايد إي في" المختص بأخبار السيارات الذي أجيب من خلاله عن تساؤل: ماذا يحدث لو ترك السائق سيارة تسلا وغادرها أثناء ضبطها على نظام القيادة الذاتية وسط الطريق.

وكانت الإجابة مبهرة، إذ استمرت السيارة في السير بانضباط على خط السير التلقائي الذي يراقبه نظام القيادة الذاتية بها، بعد أن غادر الشاب السائق لها قمرة القيادة، وقفز من السيارة ليسير بجانبها في الوقت نفسه.

وأضاف موقع "إنسايد إي في" ملحوظة أنه على الرغم من كفاءة عمل نظام القيادة بعد مغادرة السائق، أصبح واضحا أنه يجب على شركة تسلا إضافة أجهزة استشعار توقف نظام القيادة الذاتية مباشرة بمجرد استشعارها مغادرة السائق، للحفاظ على سلامته وسلامة السيارة.