أوبل تتجه للسيارات الخدمية بموديل كهربائي من Vivaro

كشفت شركة أوبل النقاب عن الموديل الكهربائي من السيارة Vivaro، التي تنتمي لفئة السيارات الخدمية.

وأوضحت الشركة الألمانية أن السيارة Vivaro-e تعتمد على سواعد محرك كهربائي بقوة 100 كيلووات/136 حصانا، مع بطارية سعة 50 أو 75 كيلووات ساعة بمدى سير يتراوح بين 230 و330 كلم، في حين تقف السرعة القصوى عند حاجز 130 كلم/س.

وتتوفر السيارة الكهربائية بثلاثة أطوال مختلفة لقاعدة العجلات وأشكال مختلفة من هيكل الجسم كالموديل الكومبي والموديل الصندوقي.

ومن المقرر أن تطرح أوبل السيارة الخدمية Vivaro-e الكهربائية في صيف العام الجاري.

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وخلال أبريل/نيسان الجاري طرحت أوبل فيديو ترويجيا عبر قناتها الرسمية على موقع يوتيوب، تعلن من خلاله عن طرازها الجديد Mokka.

ونقل موقع "موتور وان" المختص بأخبار السيارات الفيديو الذي ظهر به الطراز الكهربائي بإطلالة خضراء مموهة أخفت ملامحه لحين الكشف عنه قريبا، على حد ذكر الشركة.

وعلى الرغم من عدم كشف أوبل أي تفاصيل تتعلق بالطراز الجديد، فإن الموقع الأمريكي علم أنه سينتمي لفئات الكروس أوفر الصغيرة.

كما كشف الموقع الأمريكي عن أن الجيل الجديد من طراز Mokka الكهربائي سيدار بمنظومة المحرك نفسها التي يعمل بها الموديل الحديث من طراز بيجو 2008، مع العلم بأن شركة أوبل حاليا تتبع مجموعة شركات PSA Peugeot Citroën.

وذلك يعني أن طراز أوبل Mokka قد يطرح بمحرك مهجن بسعة 1.2 لتر، ذي ثلاث أسطوانات، ينتج قوة تتراوح بين 100 و130 و155 حصانا.