السيارة الكربونية.. موديل خاص من أستون مارتن DBX

كشفت شركة أستون مارتن النقاب عن موديل خاص من أيقونتها DBX، والذي يمتاز بالاعتماد على الكربون في المقصورة الداخلية.

وأوضحت الشركة البريطانية أن سيارتها الجديدة DBX BY Q تطل بلون الطلاء الخارجي الخاص رمادي Satin Xenon، كما تقف على جنوط مصنوعة من معدن خفيف قياس 22 بوصة مع تصميم أنيق للبرامق، والعديد من حليات الكربون المطلية بلون أسود فائق اللمعان يكتمل بها المظهر الخارجي الداكن.

وينتقل هذا المظهر الداكن أيضا للمقصورة الداخلية؛ حيث تنتشر أسطح الكربون الشفاف على الكونسول الأوسط والأبواب.

كما حظيت أرضية حيز الأمتعة باهتمام خاص؛ حيث أُعيد تصميمها من ألياف الكربون. ومن أجل حماية المساحة السطحية بعض الشيء تم تركيب مصدات.

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وعلى الناحية التقنية تبقى السيارة بنفس القوة البالغة 550 حصانا، والتي تستمدها من محرك تربو مزدوج V8. ولم تذكر الشركة البريطانية سعر سيارتها الخاصة حتى الآن.

ضمن خطتها لتحويل سياراتها في المستقبل للطاقة الكهربائية، تدرس حاليا شركة أستون مارتن البريطانية، تحويل موديلات بارزة تابعة لها للعمل بمحركات كهربائية خلال النسخ المستقبلية من هذه الموديلات.

وحسبما ذكر موقع "موتور وان" المختص بأخبار السيارات، فإن ذلك يأتي على خلفية قرار أستون مارتن بعدم طرحها لموديلات مستقبلية تابعة لها تعمل بمحرك AMG V8، الذي كانت تستعيره من شركة مرسيدس الألمانية.

وتدرس الشركة البريطانية استبدال هذا المحرك في السيارات التي تعمل به، بمحرك كهربائي هجين فئة V6، يمنح الشركة مزيدا من الاستقلالية في تصنيع سياراتها.

وسيلمس عملاء أستون مارتن هذا التغيير في المستقبل، ضمن موديلات هي DB11 وDBX وموديل Vantage والتي كانت تطرحها أستون مارتن في السابق بمحركات مرسيدس AMG V8 العاملة بالوقود التقليدي.