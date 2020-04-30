تسريب يكشف عن مفاجأة بسيارة نيسان المنتظرة 400Z

مع اقتراب طرح شركات السيارات الكبرى لموديلات استثنائية تحمل الطابع المستقبلي، يجتهد عشاق هذه الماركات من المصممين، في طرح نماذج تصميمات تخيلية لما يمكن أن تكون عليه هذه الموديلات، لما تحمله من مكانة وإمكانيات مميزة تجعلها على قوائم ترقب الطرح.

وتنطبق هذه الشروط على أحدث عضو تستعد شركة نيسان لطرحه ضمن أسرتها من فئة سيارات Z الرياضية التي تجمع بين القوة والإطلالة المستقبلية الفريدة.





وحسبما ذكر موقع "موتور وان" المختص بأخبار السيارات، فإن نيسان كانت قد أعلنت عن نيتها طرح طراز مستقبلي جديد ضمن فئة Z، يحل محل طراز 370Z الذي أخذ دورته في الحياة قبل أن يحال للتقاعد.

وقال الموقع الأمريكي إن هذا الطراز الجديد المرتقب ضمن عائلة Z، سيُمنح على الأرجح الاسم التجاري 400Z، وقام المصمم Maxim Shershnev بمنحنا لمحة عن ما يمكن أن يكون عليه التصميم المستقبلي المنتظر لهذا الطراز الجديد من نيسان.

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وذكر "موتور وان" أن نيسان حددت موعد الكشف الرسمي عن طراز 400Z المزمع طرحه خلال 12 شهرا من الآن، إذا لم تضطر لتأجيل طرحه بسبب أزمة تفشي فيروس كورونا الحالية.

ومن المتوقع أن يطرح طراز نيسان 400Z المستقبلي بمحرك من فئة V6 بسعة 3 لترات، وهو المحرك نفسه الذي يعمل به طراز إنفينيتي Q60.





مع إنتاجه قوة تصل لـ400 حصان على الأقل، ويتوفر بخيارات متعددة لناقل السرعة تشمل اليدوي منه والأوتوماتيكي.