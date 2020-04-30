5 دراجات نارية تجمع بين قوة الأداء والتوفير

على عكس السيارات، يمكن لعشاق الدراجات النارية أن يحظوا بالأداء العالي، بتكلفة مخفضة، من خلال موديلات معينة من الدراجات النارية التي تجمع بين قوة المحرك والتوفير.

وقام موقع "موتور وان" المختص بأخبار السيارات، بجمع قائمة لـ5 دراجات نارية جديدة تجمع بين هاتين الصفتين، إذ تطرح جميعها بنسخ حديثة لأعوام 2020 و2021، وبتكلفة زهيدة لا تتخطى سعر 5 آلاف دولار.

وبدأ الموقع قائمته بدراجة G310 R النارية من شركة بي إم دبليو، وهي تطرح بمحرك 313 سي سي، ينتج قوة 34 حصانا، وتتوفر بالأسواق بسعر 4,945 ألف دولار.

ومن بعدها جاءت بالقائمة دراجة 410 Vitpilen من ماركة Husqvarna موديل عام 2020 الجاري، والتي تطرح بمحرك 373 سي سي، ينتج قوة 44 حصانا، وهي متوفرة بسعر 4,999 ألف دولار.

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ومن ماركة كوازاكي اليابانية الشهيرة، جاء ضمن قائمة "موتور وان" دراجة Z400 موديل عام 2020 الجاري، والتي تطرح بمحرك 399 سي سي، وينتج قوة 48 حصانا، وتتوفر بسعر 4,999 ألف دولار.

ومن بعدها جاءت دراجة يابانية أخرى بالقائمة، وهي دراجة ياماها YZF-R3 النارية موديل عام 2020 الجاري، والتي تطرح بمحرك 321 سي سي، ينتج قوة 42 حصانا، وتتوفر بسعر 4,999 ألف دولار.

وفي نهاية القائمة جاءت دراجة CB300R النارية من ماركة هوندا اليابانية، موديل عام 2021، والتي تطرح بمحرك 286 سي سي، وينتج قوة 31 حصانا، وتتوفر بسعر 4,949 ألف دولار.



