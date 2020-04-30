شاهد أفضل 5 سيارات في تاريخ لامبورجيني

الفخامة والرفاهية والقوة الرياضية.. ثلاثة عناصر جوهرية نجحت في الجمع بينها عدد محدود من شركات السيارات حول العالم، من ضمنها ماركة لامبورجيني الإيطالية المصنعة للسيارات الرياضية الخارقة.

وقام موقع "موتور وان" المختص بأخبار السيارات، بجمع في قائمة، 5 موديلات، تفخر شركة لامبورجيني بأنها الأفضل من بين جميع السيارات التي طرحتها عبر تاريخها الحافل.

وبدأ الموقع القائمة بطراز لامبورجيني Miura P400 الكلاسيكي، وقال الموقع الأمريكي إن هذا الطراز جاء ضمن القائمة لأهميته الكبرى في تاريخ الشركة الإيطالية كونه أول سيارة خارقة تطرحها لامبورجيني في تاريخها.

ومن بعدها جاءت بالقائمة سيارة لامبورجيني جيلاردو الشهيرة، وحظيت بمكان ضمن هذه القائمة كونها أنجح سيارة تطرحها لامبورجيني على الإطلاق.

وتعتبر هذه السيارة أول سيارة رياضية خارقة تطرحها لامبورجيني بتكلفة مقبولة للعديد من طبقات المجتمع، وصنع منها على مدار 10 سنوات أكثر من 14,000 ألف نسخة.

ومن السيارات الكلاسيكية التي حظيت بمكانة مميزة في تاريخ لامبورجيني وتستحق أن تكون ضمن الأفضل، طراز Espada.

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وقال موقع "موتور وان" إن ما يميز هذا الطراز أنه كان آخر سيارة تطرحها لامبورجيني من فئة front –engine، قبل أن تقوم لامبورجيني بتغيير مكان وضع محركات سياراتها للخلف.

وجاءت ضمن القائمة أيضا، سيارة لامبورجيني Veneno ذات التصميم المستقبلي الفريد، وتعتبر من أهم سيارات لامبورجيني لكونها تتمتع بقوة خارقة تميزها بين جميع موديلات الشركة الإيطالية.

وتعمل هذه السيارة بمحرك من فئة V12 بسعة 6.5 لتر، وهي قادرة على التسارع من صفر حتى سرعة 60 ميلا في الساعة خلال 2.6 ثانية.

وعلى صعيد التصميم الجمالي، ضمنت سيارة لامبورجيني Sesto Elemento لنفسها مكانة ضمن الأفضل في تاريخ الشركة، لاعتماد تصميمها على خامة الكاربون فايبر.

وطرحت هذه السيارة بوزن 2200 رطل، وكانت تعمل بمحرك ينتج قوة 570 حصانا، وهي تعتبر من أخف السيارات التي طرحتها لامبورجيني.



