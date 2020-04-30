أودي تتخلى عن بعض طموحاتها.. أوقفت أنظمة قيادة ذاتية

قررت شركة أودي التخلي عن مخططاتها لطرح نظام القيادة الذاتية من المستوى الثالث ضمن سياراتها بعد فشلها في التأكد من سلامة استخدامه.

وحسبما ذكر موقع "موتور وان" المختص بأخبار السيارات، فإن متتبعي أخبار شركة أودي يترقبون طرحها سيارة تعمل بهذا النظام المتطور من القيادة الذاتية منذ عامين، وذلك حين أعلنت الشركة عن نيتها طرح هذا النظام ضمن الجيل الرابع من طراز A8 السيدان، المتوفر حاليا للبيع بالأسواق.

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وأوضح الموقع الأمريكي أن نظام القيادة الذاتية من المستوى الثالث يعد من أنظمة القيادة الذاتية المتطورة، التي تسمح للسائق بعدم النظر للطريق، والانشغال بأي نشاط آخر خلال القيادة وترك مهمة القيادة بشكل كامل لهذا النظام مع ضرورة تدخل السائق في حالات الطوارئ.

ووفقا لتصريحات نقلها "موتور وان"، لمدير قسم التطوير التقني بشركة أودي "هانس واكيم روثينبلير"، فإن النظام لا يؤتمن بنسبة 100% حتى الآن لطرحه، وإذا ما تعرضت السيارة لأي حادث أثناء استخدامه ستكون شركة أودي هي الملامة على ذلك وستتحمل المسؤولية.

وقبل أودي، سبق وأعلن عدد من شركات السيارات تخليها عن فكرة طرح سياراتها بنظام القيادة الذاتية من المستوى الثالث لكونه غير آمن، أبرزها شركة فولفو.