تراجع مبيعات ميشلان الفرنسية لصناعة إطارات السيارات

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت شركة صناعة الإطارات الفرنسية ميشلان، الأربعاء، تراجع مبيعاتها خلال الربع الأول من العام الحالي بنسبة 8.3% سنوياً إلى 5.33 مليار يورو، مقابل 5.81 مليار يورو خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وتراجعت إيرادات قطاع السيارات والتوزيع المرتبط به بنسبة 6.9% إلى 2.60 مليار يورو، في حين تراجعت إيرادات قطاع النقل والتوزيع المرتبط به بنسبة 12.3% إلى 1.36 مليار يورو.

وتراجعت إيرادات قطاع المنتجات المتخصصة والتوزيع المرتبط به بنسبة 6.9% إلى 1.37 مليار يورو.

كان الطلب العالمي على الإطارات قد تراجع خلال الربع الأول من العام الجاري؛ بسبب إجراءات الإغلاق لوقف انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) حول العالم، مما أثر على مختلف مجالات عمل الشركة.

وتراجع حجم سوق إطارات سيارات الركوب والشاحنات الخفيفة بنسبة 15% بعد تعليق إنتاج السيارات، والتزام المستهلكين منازلهم بسبب المخاوف من الإصابة بالفيروس. وتراجع سوق إطارات الشاحنات بنسبة 17% سنوياً خلال الربع الأول من العام الحالي.