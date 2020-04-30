موجز العين للسيارات.. شاومي تطلق دراجة كهربائية وعائلة هارلي تتصدر

ترصد ”الخليج 365” أبرز الأحداث في قطاع السيارات خلال الساعات الماضية، في إطار تقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي أحداث القطاع المهمة على الصعيدين الإقليمي والدولي.

كشفت شركة شاومي النقاب عن دراجتها HIMO Z16 القابلة للطي والمعتمدة على دفع كهربائي بمدى سير يصل إلى 80 كلم.

أدى الإغلاق العام في عدد كبير من الدول جراء تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) إلى توقف ملايين السيارات لفترات طويلة، الأمر الذي قد يتسبب في أضرار بالغة بأسطوانات المكابح وأيضاً إطارات السيارة والزيوت.

يترقب عشاق الدراجات النارية طرح مجموعة مميزة من الدراجات من مختلف الماركات خلال عام 2020 الجاري، وبالتحديد من تلك التي تتبع فئة cruiser.

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لنفس الأسباب التي أدت إلى تأجيل وإلغاء طرح عدد من السيارات، تسبب تفشي فيروس كورونا المستجد في إلغاء عدد من مشاريع التعاون بين شركات السيارات الكبرى، وأحدث ضحاياه في هذا المجال كان كل من ماركة لينكولن الأمريكية التي كانت قد عقدت شراكة مع ماركة ريفيان المختصة بصناعة السيارات الكهربائية لتعاون مستقبلي فيما بينهما.

تستعد شركة فورد لبدء عملية تصنيع النسخة الأحدث من شاحنة F-150 التي ستكون الأولى بمحرك كهربائي هجين ومخصصة لعام 2020 الجاري.

أعلنت شركة فولفو السويدية المصنعة للسيارات بدأها رسمياً في عملية تصنيع النسخة المقررة للبيع من طراز "بولستر 2" الكهربائي المنتظر في تحد لما يمر به العالم من ظروف طارئة بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

لا يبدو أن انتشار فيروس كورونا المستجد Covid -19 سيمنع شركة فولفو Volvo السويدية من إمداد سوق السيارات الأمريكية بسيارات بولستار 2 "Polestar 2".

أعلنت شركة فورد موتور الأمريكية لصناعة السيارات، الثلاثاء، خسارة قدرها مليارا دولار في الربع الأول من العام الجاري؛ بسبب تداعيات جائحة فيروس كورونا.