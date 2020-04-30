خبر غير سار لشاحنة هامر الكهربائية من GMC

بعد أن كان من المقرر الكشف عنها رسمياً بحلول 20 مايو/أيار المقبل، أدى تفشي فيروس كورونا المستجد لتأجيل طرح شاحنة هامر الكهربائية المنتظرة من GMC.

وجذبت شاحنة هامر الكهربائية المرتقبة اهتمام عشاق السيارات بعد قيام الشركة المنتجة جنرال موتورز بتسريب بعض التفاصيل عنها.

وقال موقع "إنسايد إي في"، المختص بأخبار السيارات الكهربائية، إن الشاحنة المنتظرة ستحمل شعار شركة GMC كراعية لها وستطرح بثلاثة محركات كهربائية مختلفة، تسمح لعملاء الشركة الاختيار فيما بينها بما يناسبهم من نطاق السير والقوة التي سيقدمها كل محرك.

وكشف تقرير جديد لموقع "موتور وان" عن أن مترقبي طرح الشاحنة سينتظرون لفترة أطول لرؤيتها بعد أن تأجل الكشف عنها لأجل غير مسمى، وفقاً لبيان رسمي صادر عن شركة GMC.

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وجاء بالبيان، الذي نقل الموقع جانباً منه، أنه في ظل عدم القدرة على الكشف عن شاحنة هامر الكهربائية نظراً للظروف الراهنة، ستدرس الشركة الأمريكية تحديد موعد جديد في أقرب وقت ممكن.

وتابع البيان بقوله إن الفريق المختص بتصنيع وتطوير الشاحنة سيستمر في عمله بمراقبة أداء الشاحنة وتحسين ما يلزم، للتأكد من جديد من أدائها وكفاءتها قبل الكشف عنها.

جدير بالذكر أن السيارة الكهربائية الوحيدة التي تطرحها شركة جنرال موتورز، المالكة لماركة GMC، حالياً ضمن ماركاتها هي سيارة شيفروليه "بولت" الكهربائية الصغيرة.



