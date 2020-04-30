أسعار الذهب في السعودية اليوم الأربعاء 29 أبريل 2020

شهدت أسعار الذهب في المملكة العربية السعودية، اليوم الأربعاء 29 أبريل 2020، تراجعا ملحوظا بعدما بدأ العديد من المستثمرين في التوجه إلى الاستثمارات عالية المخاطر في ظل أنباء عن انتعاشة مرتقبة في حركة المعاملات التجارية محليا وعالميا، مع انحسار فيروس كورونا المستجد وفتح الأسواق.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 في السعودية 207.18 ريال بنحو 55.11 دولار، مقابل 209.23 ريال مطلع الأسبوع الحالي، كما تراجع عيار 22 ليستقر عند 189.92 ريال بنحو 50.52 دولار، مقابل 191.80 ريال، وأيضا سعر عيار 21 هبط إلى 181.29 ريال بنحو 48.22 دولار، مقابل 183.08 ريال.



وعن أسعار الذهب الأكثر شعبية فسجل سعر الذهب عيار 18 في السعودية 155.39 ريال بنحو 41.33 دولار، وعيار 14 سجل 120.85 ريال بنحو 32.15 دولار، وسعر الذهب عيار 12 استقر عند 103.59 ريال بنحو 27.55 دولار.

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وسجلت أسعار أوقية الذهب في السعودية نحو 6.443 ريال بنحو 1,714 دولار، والجنيه الذهب استقر عن مستوى 1,450 ريال بنحو 385.77 جنيه، وسعر كيلو الذهب حقق 207,179 ريال، بنحو 55,109 دولار.

عالميا تراجعت أسعار الذهب في المعاملات الفورية، أمس الثلاثاء، 0.54% إلى 1704.90 دولار للأوقية (الأونصة) في أواخر جلسة التداول، بعد أن هبط بما يصل إلى 1.4% في وقت سابق من الجلسة.

وانخفضت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.3% لتسجل عند التسوية 1722.20 دولار للأوقية